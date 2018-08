Okulda AR Oyunu Oynayan Öğrenci Gözaltına Alındı

Okulda The Walking Dead: Our World isimli AR oyununu oynayan 18 yaşındaki öğrenci, oyunun şiddet içermesi nedeniyle gözaltına alındı.

Pokemon GO ile yaygınlaşan gözaltına alınma olaylarına şimdilerde bir yenisi daha eklendi. Indiana’da yaşayan 18 yaşındaki Sean Small, okulda The Walking Dead: Our World isimli AR oyununu oynaması nedeniyle gözaltına alındı. Bölgede bulunan zombilerin yakalandığı oyun, Pokemon GO’da da olduğu gibi harita üzerinde gezilmesiyle oynanıyor. Ancak tamamen oyun tarafından yaratılan zombilerin, insanlarla hiçbir bağlantısı da bulunmuyor.

Oyunu oynadığı sırada çekilen videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Small, gözaltına alınmasının ardından da suçlu bulunarak 1000 dolarlık para cezasına çarptırıldı. Konu hakkında konuşan mahkeme yetkilileri; oyunun okul sınırları içerisinde oynanmasının doğru olmadığını ve böylesine şiddet ve korku içeren bir oyunun insanları olumsuz etkileyebileceğini belirttiler.

Oyun oynaması nedeniyle ceza alan öğrencinin babası da duruma bir hayli şaşırdı. Bunun sadece bir oyun olduğu ve zombilerin insanlarla bağlantısı olmadığını söyleyen baba, ‘Bu oyunun hiç kimseye bir zararı olduğunu düşünmüyorum’ ifadelerinde bulundu.