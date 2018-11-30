Avustralya’da Öğrenciler, Manidar Bir Nedenle Okuldan Kaçtı

Eğitim hayatında derslerini kırmayan öğrenciyi çok nadir görürsünüz. Oranlar ülkelere göre değişse de bu durum bütün dünyada böyle. Peki son dönemde, ortada hiçbir neden yokken Avustralyalı öğrencilerin neden okuldan kaçtıklarını merak ettiniz mi? Söyleyelim: İklim değişikliği.

Yüz yılı aşkın süredir bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre Dünya ikliminin çıkmaza doğru sürüklendiği biliniyor. Bu konuda yetki sahibi olanlar o kadar duyarsızlar ki artık geri dönüşü imkansıza yakın olan bir yola girildi. Avustralya’daki öğrenciler ise durumun farkında olup, alınmayan önlemlere tepki göstermek için sokaklara döküldüler.

Hükümetin iklim değişikliğine karşı aldığı önlemleri yetersiz gören öğrenciler, ülke genelindeki protestolara katılmak için okulu kırdılar. BBC’nin haberine göre, önümüzdeki süreçte de binlerce öğrencinin benzer bir nedenle okula gitmeyeceği söyleniyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ders saatlerinde düzenlenen eylemleri, hükümetin iklim değişikliği konusunda çalışma yaptığını vurgulayarak eleştirmişti. Öğrencilerin yaptığı açıklamalara göre başbakanın söylemleri, daha fazla öğrencinin okulu kırmasına neden oldu.

Paris İklim Anlaşması’na katılan Avustralya, 2005 yılında yaptığı karbon salınımı miktarını, 2030 yılına kadar, yıllık %26-%28 oranında düşürmeyi kabul etmişti. Birleşmiş Milletler raporlarına göre ülke bu vaadini gerçekleştiremeyecek. Zira yeteri kadar önlem alınmadığı için karbon salınımının beklenen ölçüde düşürülemeyeceği söyleniyor.

İklim değişikliğini engellemek için okuldaki dersleri kırmak her ne kadar çelişkili bir tablo sergilese de, Avustralya gibi keskin iklime sahip bir ülkede korku ve endişenin tavan yaptığını görüyoruz.