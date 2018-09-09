Kendinizi Test Etmenizi Sağlayacak 10 Öğretici Soru

Okullar neredeyse açılmak üzere ancak veliler de öğrenciler kadar hazır mı? Bu yazımızda; kendinize meydan okuyabileceğiniz sorular hazırladı. Bakalım yeni eğitim öğretim senesinde çocuklarla birlikte ders çalışmaya hazır mısınız.

1. Dünya üzerinde kaç tane okyanus vardır? A-3 B-4 C-5 cevap: Önceden Atlas (Atlantik Okyanusu), Pasifik (Büyük) Okyanus ve Hint Okyanusu olarak 3 tane olduğunu biliyorduk ama artık Antarktika çevresindeki Güney Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi olarak bildiğimiz Arktik Okyanusu da bunlara dahil oldu. 2. Elektrik akımının şiddetini belirtmek için kullanılan ölçü birimi nedir? A-Volt B-Amper C-Watt cevap: Amper, bu birimin ismi Fransız fizikçi Andre- Marie Ampere’den almıştır. İLGİLİ HABER Gerçek Hayatın Garipliklerini Gösteren 10 İlginç Fotoğraf 3. Satürn, Güneş sistemindeki kaçıncı gezegendir? A-8 B-7 C-6 cevap: 6. gezegen olarak bildiğimiz Satürn; aynı Jüpiter, Uranüs ve Neptün gibi bir gaz devidir. 5. Periyodik tablodaki sembolü Ag olan element hangisidir? A-Altın B-Gümüş C-Argon cevap: Lantincede argentum adını alan Ag sembolü aslında gümüştür. 6. 0.2 km kaç dm olarak çevrilir? A-20.000dm B-2.000dm C-200dm cevap: 0.2 kilometre 200 metre o da 2.000 desimetre anlamına geliyor. 7. Dünyadaki en uzun nehir hangisidir? A-Amazon B-Nil C-Yangtze cevap: Dünyadaki en uzun nehir, yaklaşık 6 992,59968 km uzunluğundaki Amazon nehridir. Ardından Nil, Yangtze ve Mississippi nehirleri gelir. İLGİLİ HABER Hipnozun Ne Olduğu ve Ne İşe Yaradığına Dair Şaşırtıcı Bilgiler 8. Romen rakamlarına göre LXXVII olarak yazılan sayı kaçtır? A-78 B-77 C-76 cevap: L(50)+X(10)+X(10)+V(5)+I(1)+I(1)=77 9. Bitkilere yeşil rengini veren madde hangisidir? A-Kloroplast B-Klorofil C-Klorofilin cevap: Dalga boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosentezin yapılmasını sağlayan biyolojik pigmente klorofil denir. 10. Ölçüm sistemlerinde kullanılan “hekto” terimi ne kadar fazla anlamına gelir? A-1000 B-100 C-10 cevap: Hekto 100 kez fazla anlamına gelen bir birimdir.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-quizzes/13-simple-questions-from-a-school-program-that-puzzle-most-adults-598910/

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