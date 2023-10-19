Millî Eğitim Bakanlığı, okullarda yapılacak olan birinci dönem birinci sınavların ertelenmesine karar verdi. Peki bakanlık, neden böyle bir karar aldı?

Millî Eğitim Bakanlığı, bugün tüm okullara bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, bir süredir açık olan okullardaki ilk dönem birinci sınavlarının ertelenmesine karar verildiği açıklandı. Peki Millî Eğitim Bakanlığı, neden böyle bir karar aldı?

9 Eylül 2023 tarihinde, Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinde, ilk dönem birinci sınavlarının ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası arasında yapılamasına karar verildiği bilgisi yer almıştı. Ancak bugün gönderilen yazı ile bu tarihlerde erteleme yapılmasına karar verildi. Millî Eğitim Bakanlığının böyle bir karar almış olmasının nedeni ise Cumhuriyetin 100. yılı için hazırlanan kutlamalar. Bakanlık, kutlamaların etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için bu kararı aldığını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavları 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla, bu dönem yapılacak olan ilk sınavlar, bir hafta ertelenmiş oldu. Dönem sonu sınavları ise 9 Eylül 2023 tarihli kararda belirtildiği gibi aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası arasında yapılacak.