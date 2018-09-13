Eylül ayı öğrenciler için tek bir şey ifade ediyor; okulların açılması ve yeni bir eğitim döneminin başlaması. Biz de okulda ihtiyaç duyabileceğiniz bazı indirimli ürünleri sizin için listeledik.

Yeni eğitim öğretim yılı başlamak üzere ve yeni dönem demek öğrenciler için bazı ihtiyaçların da ortaya çıkması demek. Biz de yeni dönemde ihtiyaç duyabileceğiniz ve okulda keyifle kullanacağınız sırt çantası, kulaklık, powerbank gibi bazı ürünleri sizler için listeledik. Listemizde bulunan tüm ürünlerin indirimli satış sayfasına ürün başlıklarındaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sade tasarımı ve dayanıklı alüminyum gövdesiyle oldukça kullanışlı bir ürün olan Xiaomi Mi 2 5000 mAh Slim Powerbank, aynı zamanda son derece hafif ve boyutu da hayli küçük. Bu özellikleri sayesinde de sürekli yanınızda taşımak için başarılı bir ürün.

20 litrelik geniş iç haznesi ve suya dayanıklı yapısıyla kullanışlı bir ürün olan Xiaomi College Style Notebook Sırt Çantası, aynı zamanda omuzda oluşabilecek baskıları hafifletmek için özel olarak tasarlanmış askılarıyla da dikkat çekiyor.

USB bağlantı portu üzerinden çalışan Xiaomi Mi LED 2, 2.5W gücünde ışık verebiliyor ve ışık seviyesi ayarlanabiliyor. Oldukça kullanışlı bir ürün olan Xiaomi Mi LED 2 aynı zamanda tasarımıyla da son derece hoş görünüyor.

Bluetooth kulaklıklar, kablo derdine son verdikleri için artık bolca tercih ettiğimiz ürünler ve sürekli olarak yeni tasarımlar ve ürünler ile karşılaşıyoruz. LinkTech Plus Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık da o ürünlerden biri. 6 saat konuşma ve 4 saat müzik dinleme süresi sunan ürün, 1 saatlik bir şarj süresine sahip.

Telefonunuza gelen çağrıları ve bildirimleri takip edebileceğiniz Veryfit ID115HR Akıllı Bileklik aynı zamanda kalp ritmi ölçümü, adım sayar ve yakılan kalori hesaplama gibi özelliklere de sahip.

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