Yeni eğitim öğretim yılı başlamak üzere ve yeni dönem demek öğrenciler için bazı ihtiyaçların da ortaya çıkması demek. Biz de yeni dönemde ihtiyaç duyabileceğiniz ve okulda keyifle kullanacağınız sırt çantası, kulaklık, powerbank gibi bazı ürünleri sizler için listeledik. Listemizde bulunan tüm ürünlerin indirimli satış sayfasına ürün başlıklarındaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Xiaomi Mi 2 5000 mAh Slim Powerbank
Sade tasarımı ve dayanıklı alüminyum gövdesiyle oldukça kullanışlı bir ürün olan Xiaomi Mi 2 5000 mAh Slim Powerbank, aynı zamanda son derece hafif ve boyutu da hayli küçük. Bu özellikleri sayesinde de sürekli yanınızda taşımak için başarılı bir ürün.
Xiaomi College Style Notebook Sırt Çantası
20 litrelik geniş iç haznesi ve suya dayanıklı yapısıyla kullanışlı bir ürün olan Xiaomi College Style Notebook Sırt Çantası, aynı zamanda omuzda oluşabilecek baskıları hafifletmek için özel olarak tasarlanmış askılarıyla da dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi LED 2 USB Işık
USB bağlantı portu üzerinden çalışan Xiaomi Mi LED 2, 2.5W gücünde ışık verebiliyor ve ışık seviyesi ayarlanabiliyor. Oldukça kullanışlı bir ürün olan Xiaomi Mi LED 2 aynı zamanda tasarımıyla da son derece hoş görünüyor.
LinkTech Plus Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık
Bluetooth kulaklıklar, kablo derdine son verdikleri için artık bolca tercih ettiğimiz ürünler ve sürekli olarak yeni tasarımlar ve ürünler ile karşılaşıyoruz. LinkTech Plus Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık da o ürünlerden biri. 6 saat konuşma ve 4 saat müzik dinleme süresi sunan ürün, 1 saatlik bir şarj süresine sahip.
Veryfit ID115HR Akıllı Bileklik
Telefonunuza gelen çağrıları ve bildirimleri takip edebileceğiniz Veryfit ID115HR Akıllı Bileklik aynı zamanda kalp ritmi ölçümü, adım sayar ve yakılan kalori hesaplama gibi özelliklere de sahip.
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