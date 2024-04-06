Okuma/yazma bilmeyen kişilerin 'ihtiyaç duymayana kadar' kullanması için bir kalem geliştirildi.

Önceki yıllara nazaran, teknolojinin de gittikçe yayılmasıyla birlikte eğitim konusunda büyük adımların atıldığını gördük. Önceden olduğu gibi sınıflarla limitlenmeyen eğitim yöntemleri, artık dünyanın bir ucundaki öğretmenleri diğer ucundaki öğrencilerle buluşturabiliyor. Fakat yine de bu konuda katedilecek çok mesafe var.

Zira eğitimin en temel noktalarından olan okuryazarlık bile günümüzde pek çok uzak bölgede problem olmaya devam ediyor. Zamanında gerekli eğitimi alamayan kişiler de doğal olarak yazılı etkileşimlerde problem yaşayabiliyorlar. Ortaya çıkarılan yeni bir cihaz, bu kişilerin problemini anında çözmeyi vadediyor.

Standart herhangi bir kaleme takılabiliyor.

Bir eğitim cihazı olan Literacy Pen, tamamen açık kaynaklı ve tüm kalemlerle uyumlu. Çalışma mantığı da oldukça basit. Kullanıcıların önce cihazı kaleme oturtması gerekiyor. Daha sonra da cihaz üstündeki butona basıp yazmak istedikleri kelimeleri söylüyorlar. Mikrofon yoluyla bu kelimeleri anlayan cihaz, bu kelimeleri dijital ekranına harf harf yansıtıyor. Bu sayede kelimeler, kağıda geçmeye hazır şekilde hızlıca kullanıcıya gösteriliyor.

Küçük boyutu, hafifliği ve ergonomik yapısı da cihazın taşınmasını ve her yaştan kullanıcıya hitap etmesini mümkün kılıyor. Bu da genç veya yaşlı demeden okuma yazmada problem yaşayan kişilerin cihazı kullanabileceği anlamına geliyor.

Küresel çapta 773 milyon kişi okuma/yazma bilmiyor.

Bunun hayatta ne denli büyük zorluklar çıkaracağını tahmin etmesi bile zor. Kendini ifade etmenin temelini oluşturan okuma/yazma öğrenilmediği takdirde kişilerin sosyal yaşamlarını da derinden baltalıyor.

Dünya Okuryazarlık Vakfı tarafından geliştirilen cihazın farklı diller için desteği hakkında bir bilgi yer almıyor. Sizin cihaz hakkındaki düşünceleriniz neler?