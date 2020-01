2019 Yılında Okyanus Suyu Sıcaklıkları, Yine Rekor Kırdı

Okyanus sıcaklıkları, tarihin en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Birkaç yıldır benzer durumun yaşandığını söyleyen bilim insanları, her yıl yeni bir sıcaklık rekoru kırıldığını ifade ediyorlar.

Küresel ısınmanın etkileri, her geçen gün biraz daha hayatımızın içinde yer ediniyor. Hatta Avustralya'da yaşanan orman yangınları da küresel ısınmanın en net göstergelerinden bir tanesi. Öyle ki bilim insanları, küresel ısınma etkisi altındaki dünyada bu tarz orman yangınlarının fazlasıyla olağan olduğunu söylüyorlar.

Yapılan son araştırmalar ise okyanus sularının her gün biraz daha ısındığını ortaya koyuyor. Çünkü istatistiksel veriler, okyanus sularının her yıl yeni bir rekor kırdığını gösteriyor. Öyle ki; son araştırmaya göre dünya, 2019 yılında tarihin en sıcak okyanus sularıyla karşı karşıyaydı. Aslına bakacak olursak 2018 ve 2017 yıllarında da benzer sonuçlar yaşanmıştı. Yani küresel ısınmanın etkileri, her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor.

Okyanuslar, geçtiğimiz yüzyıldan beri insanların farklı şekillerde doğaya saldıkları sera gazları nedeniyle artan ısının yüzde 93 kadarını içine emdi. Yani doğa ana, tüm cömertliğini bir kez daha göstermiş oldu. Ne yazık ki bu durum, okyanus sularının ısınmasına yol açtı ve beraberinde rekor sıcaklık artışları yaşandı. Ancak eğer okyanuslar, ısıyı emmeseydi bugün Dünya, içinde bulunduğundan çok daha kötü bir durumda olacaktı.

Okyanus sularının sıcaklığının ölçülmesi, çok zorlu bir işlem. Eskiden, bugünkü kadar gelişmiş teknolojiler yoktu ve gemilerden sarkıtılan termometreler, okyanus suyunun sıcaklığının ölçülmesine yardımcı oluyordu. Şimdi ise bilim insanları, Argo olarak isimlendirilen ve 3.000 şamandıradan oluşan bir sistem kullanıyorlar. 2007 yılında hizmete başlayan Argo, okyanus sularının sıcaklıklarının anlık olarak takip edilmesine yardımcı oluyor.

Argo'dan alınan verilere göre geride bıraktığımız 10 yıllık süreç, okyanus suları için en sıcak dönem oldu. Ancak bu noktada, 2018 ile 2019 yılları arasındaki bir yıllık sürece değinmek gerekiyor. Bilim insanları, söz konusu yıllar arasındaki sadece bir yıllık sıcaklık artışının 2000 yılından sonra görülmüş olan en yüksek seviyede olduğunu ifade ediyorlar.

Okyanus sularının ısınması, beraberinde pek çok sorunu da getiriyor. Örneğin hassas okyanus habitatlarının büyük bir bölümü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş durumda. Ancak okyanus sularının ısınmasının tek riski deniz yaşamıyla ilgili değil. Isınan sular, mevsimleri doğrudan etkiliyor ve bunun sonucunda da tıpkı Avustralya'daki gibi orman yangınları yaşanıyor.