Okyanus Tabanında Yeni Canlılarla Dolu Bir Ekosistem Bulundu

Okyanusların dibinde ne olduğunu çok az biliyoruz. Kaliforniya yakınlarında bulunan yeni bir alan, kendine has canlıları ve ters akan su altı şelalesi ile bize okyanus tabanındaki renkli yaşamı gösteriyor.

Okyanusların keşfinde insanlık olarak bir yere kadar ilerleyebilmiştik. Şimdi ise robotlarımız, dronelarımız ve makinelerimiz sayesinde daha önce hiç gidemediğimiz yerlere gitmemiz mümkün oluyor. Oralarda yeni canlılar ile tanışıyoruz.

Kaliforniya Körfezi’nin altında yer alan Pescadero Havzası’ndaki Jaich Maa adlı bölge, yüzeyin 3800 metre altında yer alıyor. Bölgenin keşfi, Meksikalı ve ABD’li pek çok araştırmacının ortak çabası sonucunda olmuş.

Bölgede bulunan hidrotermal kanallar, yaşamın da kaynağını oluşturmuş durumda. Deniz altında gerçekleşen volkanik hareketler gibi hareketlerden dolayı ortaya çıkan ısı, bu kanallar vasıtasıyla atılıyor. Kanalların oluşturduğu sıcak ortam, pek çok canlıya yuva haline geliyor. Besleyici maddeler açısından da zengin olan bu kanallarda bir besin zinciri ve ekosistem oluşuyor.

Jaich Maa ise oldukça özel bir alan. Boyları 25 metreyi bulabilen kalsit sütunlardan, sıcaklığı 287 santigrat dereceyi bulan sıvı çıkışı oluyor. Bu sütunların en büyüğü ise Tay Ujaa.

Tay Ujaa’dan fışkıran hidrotermal sıvılar, mağara tavanında ters duran bir gölde birikiyor. Hidrotermal sıvıların sıcaklığı 290 dereceye yakınken, suyun sıcaklığı ise sadece 2 derece. Maddeler arasındaki sıcaklık farkının yarattığı yansıma indeksinden dolayı bu bölgede su, parlıyormuş gibi görünüyor. Eski bir yerel dilde “sıvı metal” anlamına gelen Jaich Maa ismi de bu yüzden verilmiş.

Bölgenin keşfi, robotik araçlar ve sualtı droneları ile gerçekleştirildi. Araştırmacılardan David Caress, yeni teknolojiler sayesinde deniz tabanının haritasının çıkarılabildiğini ve burada yaşayan canlılardan, taşlardan ve tortulardan örnek toplanabildiğini belirtti.

Bölgede rastlanan pek çok canlı türünü bilim insanları ilk kez görüyor. Bazılarının da bu tarz hidrotermal bölgelerde daha önce bulunmadığı belirtiliyor. Bilim insanlarının bölge ile ilgili yapacak çok araştırmaları var. Bunlar arasında bölgedeki canlıların kataloglanması ve buradaki mikropların neden mavi olduğunu bulmak gibi işler de var.