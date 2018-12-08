Falcon 9'u Kurtarma Çalışmaları Başladı

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket SpaceX'in Falcon 9 roketi, son görevinde yaşanan bir arıza sebebiyle zorunlu olarak denize iniş yapmıştı. Falcon 9'u kurtarma operayonuna ait görüntüler ortaya çıktı.

Uzaya fırlatılmak için üretilen roketlere yüklü miktarda yatırım yapılıyor ve fırlatılan roketlerin tekrar kullanılamaması ekonomik anlamda en büyük problem. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, bu sorunu çözen roketler geliştirdi ve artık roketler tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bu roketlerden biri olan Falcon 9, fırlatma esnasında değil de iniş sırasında yaşadığı bir teknik arıza sebiyle zorunlu olarak okyanusa iniş yapmıştı.

Roketin gerekli iyileştirmelerin ardından yeniden kullanılabilmesi için büyük bir çalışma başlatıldı. Gemiler, helikopterler ve botlar kullanılarak yürütülen operasyonların nasıl yürüdüğü hakkında AmericanSpace tarafında bir video paylaşıldı. 6:38 uzunluğunda olan videoda bir helikopter, okyanusa düşen Falcon 9'un etrafında görüntü alıyor.

SpaceX, inişin sağlıklı olmayacağını analiz edip, roketin platform üzerinde patlamaması için suya inişi tercih etmişti. SpaceX'in iniş performansını geliştirmesi adına büyük önem taşıyan Falcon 9 hakkındaki araştırmalar, roket kurtarıldıktan sonra başlayacak.