Okyanuslar Beklenenden Çok Daha Hızlı Isınıyor

Sera gazları hayatlarımızı her yönden olumsuz şekilde etkilemeye devam ederken, bir tehlikeli sinyali de okyanuslardan geldi. Yapılan tahminlere göre %40 daha hızlı ısınan okyanus suları, yakın gelecekte oluşabilecek felaketlerin bir göstergesi niteliğinde.

Sera gazlarının gezegene ve dolayısıyla canlıların yaşamlarına verdiği zarar artık tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. İnsanların kişisel çabalarının yanı sıra, kurum ve kuruluşların, hükümetlerin bir araya gelerek, sera gazlarının salınımlarını azaltma çabaları ne yazık ki okyanusların tehlikeli bir ısıya ulaşmasına engel olamadı.

Science dergisinde yayımlanan bir analiz, okyanus sularının BM'nin beş sene önce yapmış olduğu tahminlere göre %40 daha fazla ısındığını açıkladı. Bu hızlı ısınma, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar deniz ve okyanus sularında %30luk bir yükselme gerçekleşeceği anlamını taşıyor. Kayıt altına alınan en yüksek sıcaklığın 2018 yılında rapor edildiğini belirtilen araştırmacılar, bu durumun fırtına, kasırga, şiddetli yağış gibi yıkıcı felaketlere yol açacağı konusunda tüm dünyayı uyarıyorlar.

Okyanusların ısınması aynı zamanda deniz ekosistemini de olumsuz yönde etkileyerek, deniz canlılarının yok olmasına sebebiyet veriyor. Okyanuslar, atmosfere salınan gazların %90'ından fazlasını emiyor. Isıyı etkili bir şekilde depolayabildiği için de beklenmedik bir hızla ısı artışı devam ediyor. Araştırmacılar, sera gazlarının üretiminin bugün tamamen durması halinde bile okyanusların soğumalarının yıllar alacağını söylüyorlar.