Okyanuslar, Bilimin Öngördüğünden Çok Daha Hızlı Isınıyor

İklim değişikliği, beraberinde getirdiği felaketleri bu sene dünyanın her yerinden hissettirmişti ve etkileri devam ediyor. Ancak yaşanan tüm felaketlerin ardından haberler ne yazık ki hala pek de iyi değil.

Doğanın dengesinin her geçen gün bozulmaya uğradığını ve işlerin bu anlamda yolundan çıktığını uzun zamandır konuşuyoruz. Konu hakkında yapılan haberlerin, bilinçlendirme çalışmalarının ve küresel olarak alınan önlemlerin sayısı da sürekli artıyor olmasına rağmen, yeni yapılan bir araştırma durumun sandığımızdan çok daha kritik olduğunu ortaya koydu.

Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre bilim insanları şimdiye kadar okyanusların ısınma oranlarını ve karbon emisyonu miktarını yanlış hesapladı. Tahmin edebileceğiniz üzere asıl oranlar çok daha yüksek. Bu da okyanusların ısınmasının çok daha hızlı gerçekleşeceğini ve beraberinde getireceği felaketlerin tahmin ettiğimizden daha yakın olduğunu gösteriyor.

Özellikle bu sene dünyanın farklı bölgelerinde kasırgalar, sel faleketleri derken onlarca olay yaşandı ve bu olayların her biri de bilimin de arkasında durduğu üzere iklim değişikliğinin bir getirisi. Senelerdir hep hakkında konuşulan, her daim duyduğumuz ancak tehlikesinin boyutunu bir türlü fark edemediğimiz bu gerçek ve etkileri, ne yazık ki geri dönüşü oldukça zor bir hale gelmiş durumda.

Peki okyanusların ısınması tam olarak ne ifade ediyor?

Aslında bu sorunun çok fazla cevabı var çünkü sonuçlar pek çok şeyi etkiliyor. Ancak başta okyanuslarda yaşayan canlılar üzerindeki tehdit göze çarpıyor. Tüm ekosisteme zarar verecek bu durumun en büyük götürüsü ise okyanuslardaki oksijen miktarında azalma yaşanması. Bilim insanları, bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda daha sıcak ve daha az oksijene sahip okyanus değerleri elde ettiler. Bu daha sıcak ve daha az oksijene sahip okyanuslar ise deniz canlıları için yaşamsal bir tehdit ve alınabilecek önlemler de ne yazık ki sınırlı.

Bir diğer konu ise insanlar olarak bizim bu durumdan nasıl etkileneceğimiz. Okyanuslar ısınacak, buzullar eriyecek, sular yükselecek, kasırgalar ve hortumlar oluşacak, hava sıcaklıkları kontrol edilemez şekilde artacak, kuraklık baş gösterecek... Kısacası distopik bir dünyaya dair aklınıza gelen tüm durumlar, eğer gidişat böyle ilerlerse bir bir başımıza gelecek.