Okyanuslardaki 88 bin Ton Plastiği Toplayacak Dev Proje

Ocean Cleanup Project önderliğinde System 001 adıyla başlatılan proje, Pasifik Okyanusu'nda pervasızca yüzen 88 bin ton plastik atığı temizlemek için kolları sıvadı.

Hollandalı mucit Boyan Slat tarafından 2013 yılında okyanus kirliliğine karşı mücadele etmek için kurulan ekip, Ocean Cleanup Project ismiyle okyanus kirliliğine karşı yaratıcı teknolojik icatlar üretmeye çalışıyor.

Şirketin yaklaşık 5 yıldır geliştirme aşamasında tuttukları System 001 adlı okyanus temizleme sistemi nihayet göreve hazır. İlk görevi bir test niteliği taşıyan System 001, San Francisco Körfezi’ne giderek 2 hafta boyunca bölgedeki plastik atıkları temizleyecek.

Bahsi geçen sistemin çalışma prensibiyse şu şekilde: Dalgalar ve rüzgar yardımıyla “U” şeklini alan, 30 metre derinliğe ulaşan System 001; 600 metrelik alanıyla bir ağ gibi işleyerek yüzeydeki plastikleri bir araya getiriyor ve daralarak söz konusu plasiktileri tek bir alanda toplamayı başarıyor. Tüm bunları gerçekleştirirken okyanus canlılarına zarar vermek istemeyen ekip, ağın altını boş bırakarak okyanus sakinlerinin kolayca bölgeden uzaklaşmasına izin veriyor.

San Francisco’daki testinin ardından Pasifik Okyanusuna gidecek olan proje, testleri başarıyla geçmesi durumunda 60 adet System 001 ile 88 bin ton plastiği okyanuslardan temizlemeyi hedef alıyor.

Son yıllardaki veriler incelendiğinde, günümüzde tahmini olarak 165 milyon ton plastiğin okyanuslarda yüzdüğü düşünülüyor. Bu sayının 2050 yılında 1 milyar tona kadar çıkacağı öngörülüyor.