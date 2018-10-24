Okyanuslardaki Gürültüler Yunusların İletişimini Etkiliyor

Dünya okyanuslarındaki gürültü seviyeleri yükselişe geçmiş durumda, ancak bu durumun iletişim için ses frekanslarını kullanan yunuslar gibi deniz memelileri üzerindeki etkisi hakkında çok az şey biliniyor.

Maryland Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi'nden bir takım araştırmacı, Maryland sahilinin altındaki ortam gürültüsü seviyeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Atlantik Okyanusu'nun tabanına su altı mikrofonları yerleştirdi. Civardaki gemilerden ve botlardan gelen gürültülerin, yunusların iletişimini etkilediği belirlendi.

Maryland Üniversitesi'nde Deniz Biyoloğu olan Dr. Helen Bailey, ''Bu durum çok gürültülü bir barda, size sorulan bir soruyu cevaplamaya benzer. Karşıdakinin sizi duyubilmesi için sürekli verdiğiniz cevabı tekrarlarsınız ve kısa cevaplar vermeye çalışırsınız.'' diye konuştu. Helen Bailey ve asistanı Leila Fouda, su altı ortam gürültüsü üzerinde çalışarak Kuzey Atlantik'teki şişe burunlu yunusların sesini duydu. Bu ses kayıtları, kıyıdan yaklaşık 20 mil uzaklıkta olan bir bölgede, su altına yerleştirilen mikrofonlar sayesinde toplandı. Civarda bulunan gemilerden gelen gürültülerin, yunusların ses seviyelerini değiştirdiği belirlendi.

Yunuslar sosyal hayvanlardır ve birçok farklı nedenden dolayı çağrı yaparlar. Bir grup olarak birlikte kalmak için birbirleriyle konuşurlar, beslendiklerinde ısırırlar ve hatta farklı yunus grupları birleştiğinde birbirlerinin isimlerini söylerler. Gemi seslerinin yunuslar için çok olumsuz bir etki yarattığını söyleyen Dr Bailey, ''Kimse gürültülü bir ortamda yaşamak istemez. Yaşadığınız şehirdeki aşırı gürültünün orda yaşayan insanları nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü?'' diye konuştu.

Yunusların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan sesleri, karmaşık frekanslı ses dalgalarına sahiptir. Bu frekansların çevre gürültüleri yüzünden değiştiğini söyleyen araştırmacılar, daha gürültüsüz gemiler üretmenin önemini vurguladı.