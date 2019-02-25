Tarihi Kayalar, Oksijenin Geçmişine Dair Kanıtlar Sundu

Bilim insanların, Dünya'nın tarihine dair bilgiler elde etmek için kayalar, taşlar, eski oluşumlar gibi materyalleri sıklıkla inceliyorlar. Genelde Dünya'nın nasıl oluştuğuna dair bir ipucu arayan bilim insanları, bu defa elde ettikleri kayalardan yaşam kaynağımız 'oksijen' ile ilgili veriler edindi.

Bilim dünyasında oksijenin var oluşu ile ilgili genel kanı, yaşam kaynağımız olan bu gazın milyarlarca yıl önce atmosfere hapsolduğu yönündeydi. Yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce atmosfere yerleştiği tahmin edilen oksijenin, o zamandan beri Dünya'da yaşamın devam etmesini sağladığı tahmin ediliyordu. Bu bilgiler aslında yanlış değil ancak yeni elde edilen veriler ışığında güncellenmeleri gerekiyor. Bilim insanlarının, Dünya'nın geçmişi hakkında bilgi edinebilmek için yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri kayalar, oksijenin tarihi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkardı.

Okyanusların derinliklerinden çıkarılan kayalar üzerinde yapılan analizlere göre, oksijen varlığının milyarlarca yıl önceden geldiği doğru ancak bu gazın atmosferde yer almadan önce okyanuslarda bulunduğu yeni edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Araştırmalara göre, çalışmaların ilk evrelerinde okyanusların yüzey bölümlerinde yer aldığına inanılan oksijen moleküllerinin aslında milyarlarca yıl önce mavi suların derinliklerinde depolandığı ortaya çıktı. Çalışmayı yürüten bilim insanları "Artık oksijenin ne zaman ve nasıl oluştuğunu biliyoruz ancak şimdi de yeni sorular oluştu. Oksijenin neden okyanusların dibinde oluşmaya başladığı konusu, cevaplanması gereken yeni sorular arasına girdi" dedi.