Okyanuslardan Bilgi Toplayan Minik Robotlar Geliştirildi

Bilim insanları, okyanuslardaki olayları inceleyebilmek ve bunları bir döküman haline getirebilmek için küçücük robotlar geliştirdi.

Okyanus akıntıları da tıpkı insanların yaşadığı kara parçaları gibi dinamiktir. Bununla birlikte iklimden, hava olaylarından ve jeolojik olaylardan en az bir kara parçası kadar etkilenir.

Pennsylvania Üniversitesi tarafından geliştirilen bu minik robot botları, yakın zamanda okyanusta gerçekleşen durumların verilerini toplamak için kullanılabilir hale gelecek. Bu minik robotlar, özellikle okyanustaki akıntıları verimli bir şekilde doküman haline getirmek için tasarlandı.

Geliştirilen tüm robotlar, yetişkin bir insanın eline sığacak kadar ergonomik olmakla beraber bir mikro denetleyici içeriyor. Robotlar, gerekli durumlarda araştırmacılarla iletişim kurmak için XBee radyo modülleriyle donatılmış durumda.

İklim değişikliklerini incelemek için bile kullanılabilecek bu robotların üzerindeki çalışmalar halen devam ediyor. Şu an erken geliştirme aşamasındaki robotlar, gelecekte çok daha önemli görevler için kullanılacak.