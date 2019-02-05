İklim Değişikliği, Okyanusların Rengini Değiştiriyor

MIT tarafından yapılan son araştırmalarda, Kutup Bölgesi'nde bulunan suların yeşil renge dönüşmeye başladığı görüldü.

2010 yılından bu yana; iklim değişikliğinin artık bir masal dinletisi olmaktan çıkıp, gerçeğe dönüştüğünü görmeye başlıyoruz. Kutup bölgelerindeki buz erimelerinden sonra, şimdi de MIT tarafından yapılan araştırmada, okyanus sularının renk değiştireceğini öğrendik. Üstelik bu renk değişimlerinin gerçekleşmeye başlamış olması ise, konunun aciliyetini gözler önüne seriyor.

Apollo 17 ekibinin daha önceden çekmiş olduğu bazı görüntüler Dünya'nın aslında ne kadar da hızlı bir değişime uğradığını gösteriyor. Normal şartlarda, kutuplardaki okyanusun çok daha mavi olması gerekir. Son gelen uydu raporlarına göre; kutuplarda sıcaklığın artması ile birlikte, okyanus rengi de gittikçe yeşile doğru dönüşüyor.

MIT, İklim Değişikliği İle İlgili Okyanus Felaketlerinin Artacağını Söylüyor

Bazı bilim adamları iklim değişikliğinin daha çok atmosfer içerisinde etkili olacağını söylese bile, görünen o ki; okyanuslar da en az atmosfer kadar etkilenecek.

Kutuplarda sıcaklığın artması ile birlikte, fitoplanktonlar bu bölgeye doğru göç edecek ve böylece bu bölgedeki Güneş ışınlarını absorbe ederek yayacak. Böylece kutup okyanusları, daha yeşil bir görüntü kazanacak.

Ortalama olarak % 71'i su olan gezegenimizin görüntüsünün tamamen değişmesi, sadece an meselesi. Şu anda bile; tropikal bölgelerde deniz daha da koyu mavileşirken, kutuplar yeşil renk almaya devam ediyor. Ayrıca fitoplanktonlar farklı bölgelere doğru kaydıkça, canlı türleri de yok olmaya devam edecek.