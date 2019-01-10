Okyanusu Plastiklerden Temizleme İşi Engele Takıldı

Geçtiğimiz Eylül ayında okyanusları temizlemek için bir proje ortaya konuldu. Deneme süreci Hawaii ile Kaliforniya arasındaki bölgede yapıldı.

Yaklaşık 600 metrelik U şeklindeki yüzen bir bariyer, geçtiğimiz Eylül ayında Hawaii ile Kaliforniya arasına, çöp hattı denilen bir bölgeye yerleştirildi. Bu alanda temizlenmesi gereken yaklaşık 1.8 trilyon tane plastik parçası var. Eğer bu kadar plastik yan yana konulsa, Teksas eyaletini ikiye katlar.

Bu U şeklindeki bariyerin mucidi 24 yaşındaki (17 yaşında tasarladı) Boyan Slat, “Bu U şeklindeki bariyeri plastikleri yemek için can atan bir Pac-Man gibi düşünebiliriz” dedi. Bariyer rüzgar ve dalga gücü ile hareket ediyor.

Yapılan testlerde plastikler zaman geçtikte U şeklindeki bariyerin dışına çıkıyor. Diğer bir sorun ise, System 001 ismi verdikleri bu test ekipmanının son 18 metrelik bir bölümünün kopmuş olması. Ekip, bu kopmanın kullanılan malzeme ile alakalı yaşandığını düşünüyor. Kopan bölümü bölgesel olarak daha güçlü bir malzeme ile tamir edecekler.

Sorunlardan bir diğeri ise bu bariyerin hızı. Eylül ayında yapılan açıklamada bariyer saniyede yaklaşık 10 cm yol aldığını söyledi. Ekip olarak daha sonra yaptıkları incelemede bu hızın çok yavaş olduğuna kanaat getirdiler.

Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Blat ve onun önderliğindeki Okyanus Temizleme ekibini eleştirenler de oldu. Eleştiriler; projenin maliyetinin etkin olmayacağı, projenin yetersiz bir proje olduğu ve aslında okyanusu temizlemenin ilk aşamasının hem bariyerin kendisini hem de kopan parçayı kastederek okyanusa plastik bırakmamak olduğu şeklinde.