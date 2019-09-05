Okyanusun Derinliklerinde İlginç Bir Canlı Keşfedildi

Okyanusun derinliklerinde araştırma yapan bir grup bilim insanı, yüzeyden 790 metre derinde fazlasıyla ilginç bir denizanası türüyle karşılaştı. Şeklini ve boyutunu değiştirebilen denizanası, bilim insanlarına ilginç ve gergin anlar yaşattı.

Bilim insanları, okyanuslarda yaşayan bir deniz canlısını gözlemledi. Deepstaria denizanası isimli deniz canlısı, okyanusların derinliklerinde bu zamana kadar görülmemiş bir özelliğiyle bilim insanlarını şaşırttı.

Pasifik Okyanusu'nda, deniz seviyesinden yaklaşık 790 metre aşağıda keşfedilen ve son derece ilginç olan bu denizanası, uzaktan kontrol edilen bir robotun karşısında şekil değiştirerek görenlere ilginç anlar yaşattı. Boyutunu ve şeklini değiştirebilen canlı, bilim insanlarını hayrete düşürdü.

Deepstaria isimli canlı aslında ilginç olsa da bilim insanları, okyanusun derinliklerinde böyle bir görüntünün beklenen bir şey olduğunu belirtti. Deniz yaşamıyla ilgilenen bilim insanları, keşfedilmeyen denizlerde son derece ilginç deniz canlılarının bulunduğunu belirtti ancak ilginçlikler yalnızca bununla da sınırlı değil.

Açık bir şekilde görülebilen kırmızı bir balık kenesinin, şekil değiştirebilen ve boyutlarını büyütüp küçültebilen Deepstaria isimli deniz canlısının içerisinde yaşadığı gözlemlendi. Balık kenesi bir avcı olmasa da bu kabuklu canlının kendi avcılarından korunurken Deepstaria isimli canlıyı bir sığınak olarak kullandığı ifade edildi.

Nautilus isimli araştırma botu, şu anda Pasifik Uzak Adaları Ulusal Deniz Anıtı etrafında bir araştırma gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1 milyon 270 bin kilometrekarelik bir alan, deniz araştırmacıları tarafından inceleniyor.

Araştırmanın amacı, bu derin ve keşfedilmemiş sulardaki doğal ortamın yanı sıra bu doğal ortamda yaşayan ilginç deniz canlılarını keşfetmek. Bilim insanları, bu derin sularda başka nasıl canlılar olduğunu bilmese de şekil ve boyutlarını değiştirebilen Deepstaria denizanalarının olduğunu biliyor.

Birçok denizanasının ortak özelliklerinden olan saydamlık, Deepstaria isimli denizanasında da mevcut. Başlangıçta bir hayalet gibi görünen ve sabit duran denizanası, robot kendisine yaklaştıkça şeklini değiştiriyor. Çok ilginç bir şekilde hareket eden denizanası, bir anda genişleyerek yüksek ihtimalle karşısına gelen cismi korkutmaya çalışıyor.

Okyanusun derinliklerinde bulunan Deepstaria isimli ilginç denizanasının görüntülerine aşağıdaki video aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Kırkıncı saniyeden itibaren izlediğiniz zaman denizanasının büyüdüğünü ve şekilde değiştirdiğini de görebilirsiniz.