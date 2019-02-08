Habersiz Oyuncularla Çekilen Enfes Battlefield Videosu

Gage Allen isimli prodüksiyon sanatçısı, son yaptığı Battlefield klibiyle bambaşka bir deneyim sunmayı hedefledi.

Profesyonel oyun fragmanları hazırlayan Gage Allen, bu kez bambaşka bir video fikri ile kendini zorlamak istedi. Allen, mükemmel bir seslendirme ve Hollywood filmlerini aratmayacak bir görsellikle harika bir Battlefield videosuna imza attı.

Videoda en dikkat çeken unsur, ne Gage Allen'ın ne de diğer oyuncuların, videoda gördüğünüz hiçbir sahne için özel bir çaba sarf etmemiş olması. Gördüğünüz her şey olaydan tamamen habersiz ve bağımsız oyuncuların savaş anlarını içeriyor.

İşte Allen'ın video ile ilgili açıklaması:

"Battlefield devasa savaş alanları, hikayeleri ve yıkımla bilinen bir oyun. Peki, bu oyun için güzel bir video çekmek isterken, tamamen rastgele maçlardaki anları kullanabilir miydim? Kullansam nasıl görünürdü? İşte bu fikirler karşınızdayım. Burası, Battlefield.

This is Battlefield