2013 yılında piyasaya çıktığından beri büyük bir hayran kitlesi edinen Old School Runescape, iOS ve Android'de oynanabilir durumda.

2001 yılında piyasaya sürülen ve gelmiş geçmiş en efsane MMORPG'lerden biri olan Runescape'in ruhani devamı olan Old School Runescape, 2013 yılından beri tarayıcı üzerinden oynanan ve yüz binlerce bağımlısı olan bir yapım.

Geçtiğimiz yıl oyunun yapımcısı olan Jagex, oyunu mobil platformlara portlayacağının sözünü vermişti. 1 yıllık geliştirme sürecinin ardından oyun hem Android hem de iOS platformu için oynanabilir durumda.

2007 yılında RuneScape'in kaynak kodlarını alarak tam 6 senelik geliştirme süreci sonrasında oyuncularla buluşturan Jagex, bir kez daha ne kadar 'kral' bir oyun yapımcısı olduğunu göstermiş oldu. Eğer orijinal RuneScape'i hiç oynamadıysanız endişe etmenize gerek yok. Oyun kendini daha en başından size tanıtıyor, ayrıca tam anlamıyla bir oyuncu dostu arayüzüne sahip. Old School Runescape'i hemen aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.