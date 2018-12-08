Ölmekte Olan Bir Yıldız, Diğer Yıldızı da Yok Ediyor

Bilim insanları, son yaptıkları incelemelerde ölmekte olan bir yıldız keşfettiler. Bir ikili yıldız sisteminin parçası olan bu yıldız, giderken arkadaşını da yanında götürecek gibi duruyor.

Birbirinin etrafında dönen iki yıldızdan oluşan ikili sistemler her zaman astronomların ilgisini çekmiştir. Yıldızların ölümü de öyle. İkili sistemde bir yıldızın ölüm sürecinde olduğunu fark eden astronomların bu olayı incelememesi düşünülemez. Chandra ve Swift gözlemevlerinden gelen verileri kullanan bilim insanları, bu nadir olay üzerine çalışmalar yapmış.

Yumuşak X-ışınları üzerine incelemeler yapan gözlemevi çalışanları, yoğun düşük seviye x ışıması keşfettiler. Genellikle nükleer füzyon tepkimelerinde ortaya çıkan bu bu ışınların bu olaydaki sebebi ise, ölmekte olan yıldızın, komşusundan malzeme çalması.

Ölmekte olan yıldız, çekirdeğine doğru çöktükçe yoğunluğu gittikçe artar. Bu yoğunluk artışı, beraberinde çekim kuvveti de getirir. Beyaz cüce evresindeki bu yıldızlar, yakınlarındaki kızıl devin dış katmanlarında bulunan gazları ve materyalleri çekmeye başlar. x-Ray ışınları da bu gazların beyaz cücenin bünyesine katılma sürecinden kalma.

200 bin ışık yılı uzakta gerçekleşen bu vakada, ASASSN-16oh adlı beyaz cüce, şu ana kadar kaydedilmiş en hızlı büyüyen cüce yıldız haline geldi. Diğer yıldızın bütün materyalini eninde sonunda çekecek olan bu beyaz cüce, büyük ihtimalle bu işlemi tamamlayamadan bir süpernovaya dönüşecek. Her iki durumda da yalnız gitmeyeceği kesin.