Olimpiyat Madalyaları Eski Elektronik Aletlerden Yapılacak

2020 yılında Tokyo’da yapılacak olan Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda verilecek madalyaların yapımında eski elektronik cihazlar değerlendirilecek.

Dört yılda bir düzenlenen olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarında dağıtılan madalyalar birbirlerinden farklı oluyor. Her olimpiyatın madalyası kendine has olarak üretiliyor.

2020 yılında Tokyo’da yapılacak olan Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarında dağıtılacak olan altın, gümüş ve bronz madalyaların yapımında geri dönüştürülmüş materyaller kullanılacak. Gerekli malzemenin elde edilmesi amacıyla artık kullanılmayan cep telefonu, bilgisayar ve kameralar kullanılacak.

Organizasyon komitesi, madalyaların üretimi için gerekli malzemenin 31 Mart’a kadar toplanmasını amaçladıklarını söyledi.

Olimpiyatların başlamasına 500 günden fazla bir zaman bulunuyor. Madalyaların tanıtımının bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.