Facebook üzerinde bulunan ve uzun bir süre kullanılmayan uygulamalar, kullanıcı verilerinin güvenliği açısından bazı riskler barındırıyor.

Yapılan analizlere göre uzun süredir kullanılmayan, bir nevi 'ölü' Facebook uygulamaları ciddi güvenlik zaafiyetleri barındırıyor. Facebook da bu durumu görmüş olacak ki bünyesindeki uygulamalar için yeni bir kısıtlama getiriyor.

Üçüncü parti geliştiriciler tarafından geliştirilen Facebook uygulamaları artık 90 günden fazla süre kullanılmadığında, kullanıcı verilerine erişim hakkını kaybedecek. Cambridge Analytica skandalından sonra kullanıcı verileri konusunda çok daha hassas davranmaya başlayan Facebook, bu konuda kullanıcıların ve güvenlik araştırmacılarının takdirini kazanıyor.

Güvenlik şirketi Delphix'in sahibi Jedidiah Yueh, Facebook'un uygulamaları tamamen kısıtlama yöntemini uygulamasının imkansız olduğunu belirtti. Facebook'un böyle bir yol izlemek yerine, kullanıcı verilerini daha iyi koruma konusunda adımlar atması gerektiğini belirten Yueh, "Geliştiricilere kullanıcı verilerinin erişimini kısıtlasaydınız, Facebook olamazdınız." sözlerini de ekledi.