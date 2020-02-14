2030'a Kadar Ölümcül Trafik Kazaları Yarıya İnsin Çağrısı

Her yıl 1,3 milyondan fazla insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Yıllardır yapılan araştırmaların ortak sonucu olarak trafik kazalarının, bazı yaş gruplarında en yaygın ölüm nedeni olduğu artık biliniyor. Uzmanlar, şimdi Chalmers Üniversitesi'nden Prof. Claes Tingvall liderliğinde yol güvenliği hedeflerini görüşmek üzere Stockholm'de toplanıyor.

Trafik, kalabalık şehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere çoğumuz için yaşamın temel parçası. Neredeyse her gün evlerimizden bizi işe, okula, hastaneye veya sevdiklerimize götüren bir trafik sistemine adım atıyoruz.

Durum böyleyken trafik kazalarında her yıl 1,3 milyon insanın hayatını kaybettiği ve 50 milyon insanın yaralandığı da tatsız bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Kazaların neredeyse %93’ü, karayolu güvenliği için kaynakların ve teknik çözümlerin daha az olduğu, düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor.

Kazalar, ciddi bir halk sağlığı sorunu hâline geldi:

Chalmers Üniversitesi’ndeki Dünya Karayolu Güvenliği BM Hedefleri başlıklı konferansta hedef geliştirici uzman ekibin başkanı Claes Tingvall, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Trafik kazaları sorunu, yıllar ilerledikçe umduğumuz şekilde azalmadı. Uzman grubumuz tarafından yapılan öneriler aslında etkili eylemler olsa da halk tarafından uygulanıp uygulanmaması da çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

Genel hedefin, trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve ciddi yaralanmaların sayısını önümüzdeki on yıl içinde %50 oranında azaltmak olduğunun altını çizen ve bu hedefe 2030 yılına kadar ulaşmak için çağrı yapan Claes Tingvall, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bilimi, sürekli olarak toplumsal sorunların çözümü olarak işaret etmeliyiz. Daima ona bağlı kalmak ve ona göre hareket etmek durumundayız."

19 ile 20 Şubat 2020'de dünyanın önde gelen karayolu güvenliği uzmanlarının, BM'deki karayolu güvenliği konulu üçüncü küresel konferans için Stockholm'deki uzmanlar ve bakanlarla bir araya geleceklerini de ekleyelim. Bununla ilgili olarak uzman grubun görüşünün, daha güvenli trafik için küresel iş birliğinin göstergesi olacağı yorumları şimdiden yapılmaya başlandı bile.

Claes Tingvall başkanlığındaki akademik uzman grubu, dünyanın dört bir yanından 13 uzmandan oluşuyor ve yeni 10 yıllık küresel trafik güvenliği için tamamlayıcı yöntemler, süreçler ve araçlar geliştirmekle görevlendirildikleri biliniyor.

Toplantının gündemi, sürdürülebilir kalkınma ve 2030 için küresel hedefler olarak açıklanmış durumda. Herkesi ilgilendiren bu önemli toplantı, basının da oldukça ilgisini çekiyor. Önümüzdeki günlerde toplantıdan ne gibi sonuçlar çıkacağını merakla bekliyoruz.