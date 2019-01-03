Olympus, yeni kamerasını tanıttığı kısa tanıtım videosunu yayınladı ve çıkış tarihini duyurdu.

2018’in sonundaki Olympus OM-D E-M1X söylentileri, çok yüksek ihtimalle 2019 yılının başında hayata geçecek. Yüksek kalitedeki aynasız kamerasının tanıtım videosunu yayınlayan Olympus, ürünü 24 Ocak tarihinde kullanıcılarıyla buluşturacak gibi görünüyor.

Yalnızca 18 saniye olan video fazla bir bilgi vermiyor ve yeni kameranın odaksız görüntülerini içeriyor. Sahnelerin çoğunda kameranın spor çekimleri için kullanıldığını göz önünde bulundurursanız, kameranın aksiyon fotoğrafçılığında kullanılacağını söylemek pek de tehlikeli bir yorum olmaz.

144 x 147 x 75 mm boyutlara sahip olacak kamera saniyede 18 kare seri çekim özelliğini barındıran 20 MP’lik bir sensörle gelecek. 80 MP’lik yüksek çözünürlük modu ve yapay zekâ destekli bir otomatik odaklamayı görmemiz de mümkün.

Kameranın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.