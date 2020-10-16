Dünyanın İlk 1 Mikron 64 MP Kamera Sensörü Duyuruldu

Yüksek çözünürlüklü kameraların popülaritesinin farkında olan OmniVision, dünyanın ilk 1 mikron 64 MP kamera sensörünü duyurarak Samsung ve Sony gibi rakiplere karşı önemli bir adım attı.

Sektörel analizler, 2021 yılında dünya çapında 50 MP ve üzeri çözünürlüğe sahip 322 milyon kamera sensörü sevkiyatı gerçekleştirileceğini öngörüyor. Bu geniş pastadan payını almak isteyen Çin merkezli teknoloji şirketi OmniVision, 1.0 mikron piksel boyutuna sahip 64 MP kamera sensörünü duyurdu.

OV64A olarak adlandırılan OmniVision’ın yeni CMOS sensörü, dünyanın ilk 1.0 mikron 64 MP kamera sensörü unvanına sahip. Selefi OV64B’nin aksine 0.7 mikron yerine 1 mikron piksel boyutu sunan OV64A, 64 MP’lik diğer rakiplerine kıyasla özellikle düşük ışıkta daha iyi fotoğraf kalitesi sunmayı vadediyor.

OmniVision’ın yeni PureCelPlus-S teknolojisi ile üretilen OV64A, 4 hücreli (4C) renk filtresi dizisine sahip. Bu da sensörün gerçek zamanlı 64 MP Bayer çıktısı ve 8K video kaydını destekleyebileceği anlamına geliyor.

OmniVision, OV64A’nın Sony IMX686 ve Samsung ISOCELL Bright GW1’in 1/1,72 inçlik optik formu yerine 1/1,34 optik forma sahip olduğunu belirtiyor. Daha iyi ışık alabilmek için 4C gruplama ile 16 MP çözünürlükte bir kamera gibi de davranabilen OV64A; 8K 30fps, 4K/2K 120fps, Full HD 240fps ve HD 480fps video kaydını destekliyor.

OmniVision’ın açıklamalarına göre OV64A, 2020’nin son çeyreğinde seri üretime girecek. OmniVision’a göre üreticilerin elinde zaten OV64A’ya dair örnekler bulunuyor ve bu nedenle yeni sensörü kullanan akıllı telefonları görmek için fazla beklemeyeceğiz.