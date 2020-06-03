OmniVision, Araç Kameraları İçin Bir Sensör Geliştirdi

Sensör üretiminde başarılı bir konumda bulunan OmniVision, otomotiv görüntüleme sistemlerinde çığır açmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni sensörü OX03C10 ASIL-C, taşıdığı özelliklerle dünyada bir ilke imza atacak. Sensörün tanıtımı 12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeni model araçlarda sıkça kullanılan kameraların nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Görüntü sensörleri, bu kameraların işlev görebilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri. Sensör üreticilerinden biri olan OmniVision Technologies, yeni çıkaracağı görüntü sensörüyle bu kameraları bir adım daha öteye taşımaya kararlı gibi görünüyor. OX03C10 ASIL-C olarak adlandırılan sensörün taşıdığı özellikler dünyada bir ilk olacak.

Görüntüleme uygulamalarında hareketli obje boyutunu en aza indiren sensör, 3,0 mikron piksel boyutunu HDR VE LFM performansıyla bir araya getiriyor. Şirkete göre bu yeni sensör, 60 FPS'te 1920 x 1280p çözünürlük sunan ilk görüntüleme sensörü konumunda bulunuyor. Ayrıca OX03C10, 2,5 MP çözünürlük sunan LFM sensörleri arasında en düşük güç tüketimine sahip.

Yeni sensör, kameraların kullanım alanını arttırıyor:

Sensör, küçük boyutu sayesinde en dar alanlara bile sürekli 60 FPS'te çalışan kameraların yerleştirilmesini mümkün kılıyor. Temel görüntü işleme özelliğinin yanı sıra kusurlu piksel ve objektif düzeltmesi de sensöre entegre edilmiş durumda. OmniVision'ın HALE (HDR ve LFM motoru) kombinasyon algoritması, sensörün aynı anda LFM ve HDR performansı sunmasını sağlıyor.

OX03C10; dikiz kameraları, çevre görüntüleme sistemleri, kamera izleme sistemleri ve sanal aynalardan oluşan otomotiv görüntüleme uygulamalarına görüntü kalitesi sağlıyor. Ayrıca OmniVision’ın PureCelPlus-S mimarisi, diğerlerine göre daha çok piksel performans avantajları sağlıyor. Mesela 3D yığın, OmniVision'ın mevcut piksel ve karanlıktaki performansının artmasını sağlıyor.

Hem a-CSP hem a-BGA paketlerinde AEC-Q100 sertifikasına sahip olması planlanan OX03C10, 12 Haziran günü 17.40'ta AutoSensONLINE'ın sanal demo oturumunda görücüye çıkacak. Biletlerin ücretsiz olduğu oturuma katılmak için buradan kayıt yapabilirsiniz.