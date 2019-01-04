Ön Kamerası Ekrana Gömülü Lenovo Moto P40 Ortaya Çıktı

Yılın tasarım trendlerini direkt olarak yansıtacak olan Lenovo Moto P40, güçlü işlemcisi ve şık tasarımı ile sızdırıldı. Cihazın özellikleri, tasarımını gölgede bırakacak kadar iyi görünüyor.

2019 yılı, ekrana gömülü kamera teknolojisinin trend haline geleceği bir yıl olacak gibi duruyor. Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 ve Honor V20’nin ardından şimdi de Lenovo Moto P40, ekrana gömülü ön kamerası ile çevrimiçi olarak sızdırıldı.

Sızıntıya göre Lenovo Moto P40, 6.2 inçlik HD+ bir ekrana sahip olacak. Cihazın f/1.75 diyaframa sahip 12MP’lik ön kamerası, ekranın köşesine açılan bir deliğe gömülü halde olacak. Böylece herhangi bir ekran çerçevesi ya da çentiğe gerek kalmayacak.

11nm süreci ile üretilen Snapdragon 675 işlemcisinden güç alan cihazda Adreno 612 GPU bulunacak. 6GB RAM kapasitesi ile tüketicilerle buluşacak olan Moto P40, 64GB ve 128GB olmak iki iki ayrı depolama seçeneğine sahip olacak.

802.11 ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE desteğine sahip olması beklenen cihaz, 48MP + 5MP çift arka kameraya sahip olacak. Ayrıca cihazın 4,132 mAh bataryası, kullanıcının gün içinde priz kovalamasına gerek bırakmayacak.

Cihazla ilgili pek çok teknik detay sızdırılmış olmasına karşın Lenovo Moto P40’ın Şubat ayının sonlarında düzenlenecek olan MWC 2019’da tanıtılması bekleniyor. Fiyatlandırma ile ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.