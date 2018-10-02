Samsung, 2018'in 3. Çeyreğinde %18 Kar Elde Etti

Analistler tarafından açıklanan ön raporlara göre Samsung, çip üretimindeki başarısını 3. çeyrekte elde ettiği %18'lik kar ile taçlandırdı.

Analistlerin beklentilerine göre Samsung için 2018 yılının üçüncü çeyreği oldukça verimli geçti. Çip üretimi konusunda iyi bir iş çıkaran Güney Koreli teknoloji devi, bu sayede karının %18, toplam gelirlerinin ise %3.7 artmasını sağladı. Bununla birlikte akıllı telefon bölümünün üçüncü çeyrekte kar düşüşüne neden olacağı düşünülüyor.

Temmuz-Eylül ayları arasındaki üç aylık süreci kapsayan dönem, bazı çip türleri için iki yıllık tedarik döngüsünün sona erdiğini gösteriyor. Dolayısı ile son çeyrekte yeni bir çip tedarik döngüsünün başlaması muhtemel. 15 ayrı analistin çalışmasıyla hazırlanan ön rapora göre Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde 15,5 milyar dolar kar elde etti.

Şirketin mobil bölümü, artan rekabet ve doygunluğa ulaşan pazar nedeniyle karda büyük bir paya sahip değil. Fakat Galaxy Note9’un piyasaya sürülmesi, mobil bölümünün üçüncü çeyrek karının artmasını sağladı. Ayrıca OLED ekran pazarında Çin ve Güney Kore’den yeni rakiplerin oyuna dahil olması, şirketin ekran gelirlerinden elde ettiği karın da düşmesine neden olabilir.