10 Yıl Önce Çıktığına İnanamayacağınız 10 Yerli Film

Bazı filmler bizde öyle bir yer etmiştir ki onları ilk gördüğümüz zamanın aslında ne kadar önce olduğunu fark edemeyebiliriz. Biz de sizler için çıkalı 10 sene olan yerli filmleri listeledik.

Geçtiğimiz haftalarda “Sevdiğimiz filmleri genellikle birçok kez izleyebildiğimiz için aslında ne kadar önce çıktıklarının farkına varamayabiliyoruz” demiştik. Üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen sanki dün izlemişiz gibi hissettiğimiz filmlerin yerli versiyonuyla tekrar karşınızdayız.

Bir önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi bu liste ’10 yıl önce çıkan en iyi 10 film’ listesi değil ve 10 yıl önce çıkmış tüm filmleri de içerisinde barındırmıyor. Bu nedenle listede eksikliğini hissettiğiniz filmleri yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. İsterseniz lafı daha da fazla dolandırmadan listemize geçelim.

10. Türkler Çıldırmış Olmalı

Yönetmen: Murat Aslan

Murat Aslan Oyuncular: Peker Açıkalın, Önder Açıkbaş, Erdal Tosun, Kadir Çöpdemir

Peker Açıkalın, Önder Açıkbaş, Erdal Tosun, Kadir Çöpdemir IMDb: 2,8

2,8 Rotten Tomatoes: -

Somalili korsanların kaçırdığı Türk bir aileyi kurtarmak için kurulan gayri resmi tim, aileyi kurtarmak için her yolu denerken başlarından türlü maceralar geçer ve ortaya oldukça farklı bir hikâye çıkar.

9. Abimm

Yönetmen: Şafak Bal

Şafak Bal Oyuncular: Mustafa Üstündağ, Selen Seyven, Bülent Şakrak, Erdal Cindoruk

Mustafa Üstündağ, Selen Seyven, Bülent Şakrak, Erdal Cindoruk IMDb: 5,9

5,9 Rotten Tomatoes: -

Hayattaki tek derdi para olan Çetin’in yıllar sonra kardeşiyle karşılaşması ve onu bağrına basmasıyla başlayan Abimm, içleri ısıtan bir hikâyeye sahip.

8. Kolpaçino

Yönetmen: Atıl İnanç

Atıl İnanç Oyuncular: Şafak Sezer, Hakan Ural, Güzin Usta, Aydemir Akbaş

Şafak Sezer, Hakan Ural, Güzin Usta, Aydemir Akbaş IMDb: 6,0

6,0 Rotten Tomatoes: -

Ailesinin tatile çıkmasını fırsat bilen Özgür, filmin Sabri Abi’si ve Özgür’ün yakın arkadaşı Tayfun ile birlikte evini kumarhaneye dönüştürür ancak yaşanan beklenmedik olaylar dizisi, hikâyeyi ilginç bir maceraya dönüştürür.

7. Kadri’nin Götürdüğü Yere Git

Yönetmen: Onur Tan

Onur Tan Oyuncular: Şafak Sezer, Alp Kırşan, Cem Özer, Eylem Şenkal

Şafak Sezer, Alp Kırşan, Cem Özer, Eylem Şenkal IMDb: 3,1

3,1 Rotten Tomatoes: -

Aşk hayatı kötüye giden Cem’in en yakın arkadaşı olan Kadri, kötü gidişata son vermek için bir tatil planı yapar ve Cem’i de alarak Antalya’ya yola çıkarlar ancak otelde Cem’in eski sevgilisi ve onun yeni sevgilisiyle karşılaşmaları, hikâyeyi hem ilginç hem de komik bir duruma sokar.

6. Güz Sancısı

Yönetmen: Tomris Giritlioğlu

Tomris Giritlioğlu Oyuncular: Beren Saat, Tuncel Kurtiz, İlker Aksum, Murat Yıldırım

Beren Saat, Tuncel Kurtiz, İlker Aksum, Murat Yıldırım IMDb: 6,1

6,1 Rotten Tomatoes: -

Babası tarafından politikaya yönlendirilen Behçet isimli genç bir adamın zaman içinde benimsediği milliyetçi görüş ve komşusu Rum Elena’ya olan aşkı arasında kaldığı hikâyeye odaklanan Güz Sancısı, 1950’li yılların Türkiye’sine de ışık tutuyor.

5. Kurtlar Vadisi: Gladio

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Sadullah Şentürk Oyuncular: Necati Şaşmaz, Köksal Engür, Musa Uzunlar

Necati Şaşmaz, Köksal Engür, Musa Uzunlar IMDb: 6,0

6,0 Rotten Tomatoes: -

Türkiye’nin en çok konuşulan ve en sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi’nin filmi Kurtlar Vadisi: Gladio, devletin içerisinde bulunan derin devlet ajanlarının çıkar ve çatışmalarının hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor.

4. Neşeli Hayat

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Erdal Tosun, Ersin Korkut, Büşra Pekin

Yılmaz Erdoğan, Erdal Tosun, Ersin Korkut, Büşra Pekin IMDb: 6,1

6,1 Rotten Tomatoes: -

Yılmaz Erdoğan’ın BKM oyuncularıyla birlikte çektiği Neşeli Hayat, Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir Noel baba olan Rıza’nın hikâyesini ele alıyor.

3. Nefes: Vatan Sağolsun

Yönetmen: Levent Semerci

Levent Semerci Oyuncular: Engin Hepileri, Göktay Tosun, Mete Horozoğlu, Rıza Sönmez

Engin Hepileri, Göktay Tosun, Mete Horozoğlu, Rıza Sönmez IMDb: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes: -

Sınırda bulunan bir karakoldaki 40 askerin hikâyesini anlatan film, 2009 yılının en çok konuşulan filmleri arasında da yerini almıştı.

2. Güneşi Gördüm

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül Oyuncular: Mahsun Kırmızıgül, Sarp Apak, Altan Erkekli, Demet Evgar

Mahsun Kırmızıgül, Sarp Apak, Altan Erkekli, Demet Evgar IMDb: 6,5

6,5 Rotten Tomatoes: %71

Mahsun Kırmızıgül’ün ikinci yönetmenlik denemesi Güneşi Gördüm, İstanbul’da yeni bir hayat kurmaya çalışan bir ailenin hikâyesini ele alıyor.

1. Recep İvedik 2

Yönetmen: Togan Gökbakar

Togan Gökbakar Oyuncular: Şahan Gökbakar, Esin Gündoğdu, Aysan Sümercan, Asiye Dinçsoy

Şahan Gökbakar, Esin Gündoğdu, Aysan Sümercan, Asiye Dinçsoy IMDb: 4,2

4,2 Rotten Tomatoes: %33

Asosyal Recep İvedik’in babaannesi, ölmeden önce torununun evlendiğini, saygınlık kazandığını ve iş sahibi olduğunu görmek ister. Recep İvedik de bu vesileyle babaannesinin isteklerini yerine getirmeye çalışır.

Zamanın su gibi akıp geçtiğinin kanıtı 10 filmi sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Listemizdeki favori filminizi ve listede olması gerektiğini düşündüğünüz diğer filmleri yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Film ve diziler hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.

Kaynak: 1, 2