10 Yıl Önce Çıktığına İnanamayacağınız 10 Yerli Film

Geçtiğimiz haftalarda “Sevdiğimiz filmleri genellikle birçok kez izleyebildiğimiz için aslında ne kadar önce çıktıklarının farkına varamayabiliyoruz” demiştik. Üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen sanki dün izlemişiz gibi hissettiğimiz filmlerin yerli versiyonuyla tekrar karşınızdayız.
Bir önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi bu liste ’10 yıl önce çıkan en iyi 10 film’ listesi değil ve 10 yıl önce çıkmış tüm filmleri de içerisinde barındırmıyor. Bu nedenle listede eksikliğini hissettiğiniz filmleri yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. İsterseniz lafı daha da fazla dolandırmadan listemize geçelim.
10. Türkler Çıldırmış Olmalı
- Yönetmen: Murat Aslan
- Oyuncular: Peker Açıkalın, Önder Açıkbaş, Erdal Tosun, Kadir Çöpdemir
- IMDb: 2,8
- Rotten Tomatoes: -
Somalili korsanların kaçırdığı Türk bir aileyi kurtarmak için kurulan gayri resmi tim, aileyi kurtarmak için her yolu denerken başlarından türlü maceralar geçer ve ortaya oldukça farklı bir hikâye çıkar.
9. Abimm
- Yönetmen: Şafak Bal
- Oyuncular: Mustafa Üstündağ, Selen Seyven, Bülent Şakrak, Erdal Cindoruk
- IMDb: 5,9
- Rotten Tomatoes: -
Hayattaki tek derdi para olan Çetin’in yıllar sonra kardeşiyle karşılaşması ve onu bağrına basmasıyla başlayan Abimm, içleri ısıtan bir hikâyeye sahip.
8. Kolpaçino
- Yönetmen: Atıl İnanç
- Oyuncular: Şafak Sezer, Hakan Ural, Güzin Usta, Aydemir Akbaş
- IMDb: 6,0
- Rotten Tomatoes: -
Ailesinin tatile çıkmasını fırsat bilen Özgür, filmin Sabri Abi’si ve Özgür’ün yakın arkadaşı Tayfun ile birlikte evini kumarhaneye dönüştürür ancak yaşanan beklenmedik olaylar dizisi, hikâyeyi ilginç bir maceraya dönüştürür.
7. Kadri’nin Götürdüğü Yere Git
- Yönetmen: Onur Tan
- Oyuncular: Şafak Sezer, Alp Kırşan, Cem Özer, Eylem Şenkal
- IMDb: 3,1
- Rotten Tomatoes: -
Aşk hayatı kötüye giden Cem’in en yakın arkadaşı olan Kadri, kötü gidişata son vermek için bir tatil planı yapar ve Cem’i de alarak Antalya’ya yola çıkarlar ancak otelde Cem’in eski sevgilisi ve onun yeni sevgilisiyle karşılaşmaları, hikâyeyi hem ilginç hem de komik bir duruma sokar.
6. Güz Sancısı
- Yönetmen: Tomris Giritlioğlu
- Oyuncular: Beren Saat, Tuncel Kurtiz, İlker Aksum, Murat Yıldırım
- IMDb: 6,1
- Rotten Tomatoes: -
Babası tarafından politikaya yönlendirilen Behçet isimli genç bir adamın zaman içinde benimsediği milliyetçi görüş ve komşusu Rum Elena’ya olan aşkı arasında kaldığı hikâyeye odaklanan Güz Sancısı, 1950’li yılların Türkiye’sine de ışık tutuyor.
5. Kurtlar Vadisi: Gladio
- Yönetmen: Sadullah Şentürk
- Oyuncular: Necati Şaşmaz, Köksal Engür, Musa Uzunlar
- IMDb: 6,0
- Rotten Tomatoes: -
Türkiye’nin en çok konuşulan ve en sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi’nin filmi Kurtlar Vadisi: Gladio, devletin içerisinde bulunan derin devlet ajanlarının çıkar ve çatışmalarının hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor.
4. Neşeli Hayat
- Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
- Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Erdal Tosun, Ersin Korkut, Büşra Pekin
- IMDb: 6,1
- Rotten Tomatoes: -
Yılmaz Erdoğan’ın BKM oyuncularıyla birlikte çektiği Neşeli Hayat, Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir Noel baba olan Rıza’nın hikâyesini ele alıyor.
3. Nefes: Vatan Sağolsun
- Yönetmen: Levent Semerci
- Oyuncular: Engin Hepileri, Göktay Tosun, Mete Horozoğlu, Rıza Sönmez
- IMDb: 8,0
- Rotten Tomatoes: -
Sınırda bulunan bir karakoldaki 40 askerin hikâyesini anlatan film, 2009 yılının en çok konuşulan filmleri arasında da yerini almıştı.
2. Güneşi Gördüm
- Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
- Oyuncular: Mahsun Kırmızıgül, Sarp Apak, Altan Erkekli, Demet Evgar
- IMDb: 6,5
- Rotten Tomatoes: %71
Mahsun Kırmızıgül’ün ikinci yönetmenlik denemesi Güneşi Gördüm, İstanbul’da yeni bir hayat kurmaya çalışan bir ailenin hikâyesini ele alıyor.
1. Recep İvedik 2
- Yönetmen: Togan Gökbakar
- Oyuncular: Şahan Gökbakar, Esin Gündoğdu, Aysan Sümercan, Asiye Dinçsoy
- IMDb: 4,2
- Rotten Tomatoes: %33
Asosyal Recep İvedik’in babaannesi, ölmeden önce torununun evlendiğini, saygınlık kazandığını ve iş sahibi olduğunu görmek ister. Recep İvedik de bu vesileyle babaannesinin isteklerini yerine getirmeye çalışır.
Zamanın su gibi akıp geçtiğinin kanıtı 10 filmi sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Listemizdeki favori filminizi ve listede olması gerektiğini düşündüğünüz diğer filmleri yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Film ve diziler hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.