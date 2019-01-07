Şu Ana Kadarki En İyi Samsung Arayüzü: One UI

Samsung, Android Pie ile birlikte tam ekranlı akıllı telefonlara uyumlu olarak geliştirilen yeni arayüzü One UI'yı da kullanıcıların beğenisine sunuyor. Peki One UI'yı bu kadar 'iyi' kılan özellikleri hangileri?

Günümüzde akıllı telefonlar, bir telefon olmanın yanı sıra aksiyon kamerası, eğlence merkezi, taşınabilir bilgisayar ve daha pek çok görevi üstleniyor. Akıllı telefonların bu denli fazla işleve sahip olması, ekranların her geçen gün biraz daha büyük olmasına neden olurken, aynı zamanda da arayüzün daha karmaşık hale gelmesini sağlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 9.0 Pie işletim sistemi üzerine inşa edilen One UI kullanıcı arayüzü ile şimdiye kadarki en sezgisel ve kolay Android arayüzlerinden birini sunuyor. Peki Samsung, sıfırdan inşa ettiğini iddia ettiği arayüzü tasarlarken hangi noktalara önem verdi?

Akıllı Telefon ile Doğal Etkileşim

Yukarıda da belirttiğimiz gibi akıllı telefon ekranları günden güne büyüyor. Ekranların sürekli olarak büyümesi, içerikleri görüntüleme açısından faydalı olsa da kullanım açısından bir miktar zorluk getiriyor. Samsung, One UI ile büyük ekranlı telefonların kullanımı konusunda önemli bir tasarım yeniliği getiriyor.

Samsung, One UI’da cihaz ekranını ikiye bölüyor. Parmağınızın kolaylıkla erişebileceği ekranın alt yarısı, sekmeler, seçenekler, ikonlar gibi etkileşimli öğeleri içerirken, ekranın üst yarısı minimum etkileşim öğesi ile görüntüleme amaçlı kullanılıyor. Böylece ekranın üst köşesindeki öğeleri erişmek için iki elinizi kullanmanız gerekmiyor.

Amacınıza Daha Kolay Odaklanın

One UI, diğer kullanıcı arayüzlerinin aksine daha minimalistik bir tasarım benimsiyor. Odak Blokları adlı kartlar sayesinde kullanıcıların neredeyse hiç işine yaramayacak olan bilgileri ekrandan çıkarken, bunun yerine işe yaraması muhtemel öğeler ön planda gösterilir. Böylece kullanıcı arayüzü daha sade ve işlevsel olur.

Örnek vermek gerekirse; telefon uygulamasını açtınız ve bir numara giriyorsunuz. Bu sırada menü seçeneklerine pek de ihtiyacınız olmayacak. Bu nedenle Samsung, menü seçeneklerini ekrandan kaldırarak yerine görüşme ya da yeni kişi ekleme butonlarını ekrana getiriyor. Bu sayede ekranda yalnızca işinize yarayabilecek öğeler kalıyor.

Göz Yormayan Ekran

Samsung, müşterilerinin taleplerine kulak vermiş olacak ki One UI ile birlikte arayüzüne tüm arayüzde ve sistem uygulamalarında geçerli olabilecek bir Gece Modu özelliği getiriyor. Bu özellik sayesinde cihazınızda koyu renkli tema hakim olurken, beyaz ve parlak ekranın göz yorması problemi ortadan kalkıyor.

Göze Daha Hoş Gelen Bir Tasarım

Tam ekranlı telefonların popülerleşmesi ile birlikte ekran köşeleri daha oval bir yapıya kavuştu. Ekranlar oval yapıdayken ekranın içinde bulunan öğelerin keskin hatlara sahip olması göze çok da hoş görünmüyor. Samsung, One UI ile birlikte tüm sistem arayüzünü güncellerken uygulama simgeleri de dahil olmak üzere oval öğelere yer verdi.