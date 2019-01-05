OnePlus 3 ve 3T'nin, Android Pie Testleri Başladı

Popüler performans test uygulaması Geekbench'ten elde edilen görsellere göre şu anda Android 8.0 Oreo kullanan OnePlus 3 ve 3T modelleri, Android Pie 9 sürümlerinde test edildi. Bu da yakın zamanda bu iki cihaza Android Pie 9 güncellemesi geleceği anlamına geliyor.

OnePlus'ın OnePlus 3 ve OnePlus 3T'ye Android Pie güncellemesi yayınlanacağı açıklaması herkes için sürpriz olmuştu. Android 6.0 Marshmallow ile piyasaya çıkan iki cihaza da sırasıyla Android Nougat ve Android Oreo güncellemeleri gelmişti. Çoğu Android üreticisinin yalnızca 2 sürüm güncellemesi vermesi, bu yeni güncellemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Geekbench'ten elde edilen bilgilere göre Android Pie yüklü OnePlus 3'ün testi 3 Ocak'ta gerçekleştirildi. OnePlus 3T için Android Pie testi ise 27 Aralık'ta yapıldı. Bilindiği gibi şu an iki cihaz da Android 8.0 Oreo temelli OxygenOS 5.0.8 kullanıyor. Android 8.1 güncellemesi, daha önce Android Pie sürümü yayınlanacağı için OnePlus tarafından iptal edilmişti.

Snapdragon 820 kullanan OnePlus 3, 8 MP arka kamerayla ve 3.000 mAh batarya ile piyasaya sürülmüştü. Buna karşılık OnePlus 3T, Snapdragon 821 ile birlikte 16 MP arka kamera ve 3.400 mAh batarya ile satışa sunulmuştu. İki cihazın da 5.5 inçlik 1920x1080 ekranı bulunuyordu.