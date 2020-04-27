OnePlus 5 ve 5T'ye Android 10 Güncellemesi Geliyor

OnePlus'ın 2017 yılında piyasaya çıkardığı ve Android 7.1 Nougat ile gelen amiral gemileri OnePlus 5 ve 5T için Android 10 temelli beta güncellemesinin hazır olduğu açıklandı. OnePlus, güncellemeyle ilgilenen kullanıcılardan öncelikle bu sürümü test etmelerini istedi.

2017 yılında piyasaya sürülen OnePlus'ın amiral gemileri OnePlus 5 ve OnePlus 5T, şirketin Yazılım Bakım Takvimine göre yazılım güncellemesi almaya devam edecek akıllı telefonları arasında yer alıyor. Her iki telefon da Android 7.1 Nougat ile piyasaya sürülmüş olmasına rağmen OnePlus cihazları 2020'nin ikinci çeyreğinde Android 10 tabanlı OxygenOS'e yükseltme sözü vermişti. Bu söz, geçen ekim ayında OnePlus 7T Pro'nun satışa çıkarıldığı zaman verilmişti.

Şimdi görünen o ki OnePlus, müşterilerine verdiği sözü tutmaya hazırlanıyor. Şirket, OnePlus 5 ve 5T kullanıcıları için ilk Android 10 beta güncellemesini duyurdu. OnePlus'ın resmi forumlarında bir açıklama yapan Küresel Ürün Operasyonları Müdürü Manu J., şirketin OnePlus 5 ve 5T modelleri için Android 10 tabanlı ilk OxygenOS 10 betasını yayınlamaya hazır olduklarını söyledi. OnePlus, yeni sürümle ilgilenen kullanıcılarından, geniş çaplı sürümden önce beta sürümünü test etmelerini istedi.

Verilerinizi yedeklemeniz öneriliyor

Yeni güncelleme bir beta sürümü olduğu için OTA güncellemesi aracılığıyla gelmeyecek. Ancak diğer Open Beta sürümlerinden farklı olarak, gelecekteki OxygenOS stabil sürümlerini ve Open Beta sürümlerini OTA güncellemeleriyle alacaksınız. Bunun anlamı, Android 10 beta sürümünden stabil sürüme geçişte cihazınızdaki verilerin silinmeyecek olması. Bununla birlikte hâlâ son Android 9 Pie temelli OxygenOS Open Beta'daysanız yeni Android 10 beta sürümüne geçişte verilerinizin kaybolacağını aklınızda tutmanız gerekiyor.

Android 10 Open Beta 1 paketini cihazınıza indirdikten sonra bir dosya yöneticisi uygulamasını kullanarak bu paketi dahili depolamanızda bulunan kök dizine taşımanız gerekiyor. Bundan sonra Ayalar>Sistem>Sistem güncellemelerine giderek sağ üstteki menü tuşuna tıklayın ve 'Yerel Güncelleme'yi seçtikten sonra paketi seçerek yüklemeyi başlatın.

Eğer OnePlus 5 ve 5T cihazınız için Android 10 stabil sürümünü beklemek istiyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Her iki cihaz için de son stabil OxygenOS sürümü geçen mart ayında yayınlanmıştı. Bu da demek oluyor ki yeni bir stabil sürümün önümüzdeki ay yayınlanmasını bekleyebiliriz.