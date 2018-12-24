OnePlus forumundaki kullanıcılar, OnePlus 5'in OxygenOS beta 24'ü, OnePlus 5T'nin de OxygenOS beta 22'yi almaya başladığını ortaya koydu.

OnePlus'un güncelleme takvimi diğer üreticilere göre bir hayli iyi. Bunun sebebi ise saf Android'den çok da farklı olmayan OxygenOS arayüzünü kullanması. Yine bu nedenden olsa gerek, Çin merkezli şirket Android 9 Pie tabanlı OxygenOS betalarını bir önceki nesil telefonları OnePlus 5 ve OnePlus 5T'ye sunmaya başladı.

OnePlus'un Açık Beta programına katılan kullanıcılar, güncellemeyi otomatik olarak OTA üzerinden alacaklar. Yeni beta sürümü, ses ayarlayıcıdaki çökmeleri düzeltirken bazı hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. OnePlus bunların yazılımın beta sürümü olmasından dolayı, herkesin alacağı sürüm kadar kararlı olmayabileceği konusunda uyarı da yapıyor.

Eğer programa üyeyseniz ve karşılaştığınız herhangi bir hatayı bildirmek istiyorsanız şu yolu takip etmeniz gerekiyor: Community Uygulaması > Profil > Geri bildirim > + simgesine dokunun > bir kategori seçin > ekran görüntüsü ve ayrıntı ekleyin. Programa üye değilseniz ancak üye olmak istiyorsanız da yapmanız gereken çok zor değil.

Bu linke tıkladıktan sonra sahip olduğunuz telefon modelini seçmeniz ve OnePlus'un size gösterdiği talimatları takip ederek yeni betayı telefonunuza kurmanız gerekiyor. Buradan sonra ise sadece Açık Beta programı tarafından gönderilen güncellemeleri alacaksınız. Stabil sürümü tekrar geçmek istediğinizde ise telefonu sıfırlamanız gerekiyor.