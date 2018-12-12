OnePlus 5 ve OnePlus 5T İçin Android Pie Beta Yayınlandı

Android Pie güncellemesi kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak OnePlus 5 ve 5T modelleri için Android Pie güncellemesi beta testlere açılmış durumda.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yılda yalnızca iki amiral gemisi telefon tanıtıyor. Bu da şirketin Samsung, Huawei gibi şirketlere kıyasla daha az model için Ar-Ge çalışmalarına gireceği ve daha hızlı yazılım güncellemeleri için ve imkanı olacağı anlamına geliyor.

Bu avantajını çok iyi bir şekilde değerlendiren OnePlus, Android Pie güncellemesini 2018 model amiral gemilerine çoktan yayınlamış durumda. Ancak bununla yetinmeyen şirket, 2018 yılı sona ermeden OnePlus 5 ve OnePlus 5T için Android Pie beta testlerini başlattı.

OnePlus 5 için Open Beta 22, OnePlus 5T için ise Open Beta 20 olarak yayınlanan Android Pie güncellemesi, OxygenOS 9.0 arayüzünü beraberinde getiriyor. Güncelleme ile birlikte paralel uygulama ve diğer pek çok özellik 2017 model OnePlus’lara kazandırılıyor.

Kasım 2018 Android güvenlik güncellemelerini de içeren OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android Pie güncellemeleri, 1.7 GB dosya boyutuna sahip. Güncellemeleri gerçekleştirmeden önce verilerinizi yedeklediğinizden ve Wi-Fi’ye bağlı olduğunuzdan emin olun.