OnePlus 5 ve OnePlus 5T, Android Pie Güncellemesine Kavuştu

OnePlus’ın telefonları OnePlus 5 ve OnePlus 5T, sorunsuz çalışan OxygenOS 9.0.0’a yükseltildi. Ayrıca bu güncelleme, işletim sistemini sadece son sürüme yükseltmekle kalmadı.

OnePlus’ın Android tabanlı işletim sistemi OxygenOS, OnePlus 5 ve OnePlus 5T için 9.0.0 sürümüne yükseltildi. Bu güncellemede cihazlara yeni özellikler de getirilmiş oldu.

Sistem açısından baktığımızda, OxygenOS 9.0.0’da sistemin Android 9 Pie tabanına yükseltildiğini görüyoruz. Bu yükseltmeyle beraber cihazların kullanıcı arayüzü de değişime uğruyor. OnePlus 5T için yeni kullanım hareketleri getiriyor. (iPhone’lardaki el hareketlerine benzer hareketler, Navigation Gestures de deniyor). Güvenlik de yeni güncellemeyle beraber yenileniyor ve 2018.12 versiyonuna yükseltiliyor. Ayrıca pek çok yeni özellik ve sistem geliştirmesi de bu güncellemeyle geliyor.

Yeni Oyun Modu 3.0 ile de artık mesaj uyarısı modu ve üçüncü parti aramaları bildirimleri telefona eklenmiş durumda. Rahatsız etmeyin modu da özelleştirilebilir hale getirilmiş.

OnePlus 5 ve OnePlus 5T için yazılım güncellemesiyle birlikte entegre Google Lens modu da gelmiş oldu. Güncelleme OnePlus 5 için 1742 MB, OnePlus 5T için ise 1748 MB boyutunda.