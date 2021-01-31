OnePlus 6 ve 6T'ye Linux Kernel Desteği Gelecek

OnePlus'ın ömrünü tamamlayan modellerine sunduğu ROM desteği sayesinde bir geliştirici, OnePlus 6 ve 6T'ye Linux kernel desteği getirecek. Geliştirici, postmarketOS'i her iki telefonda da başarıyla çalıştırdı.

OnePlus, bugüne kadar piyasaya sürdüğü birçok modeliyle kullanıcılardan beğeni toplamayı başarmıştı. Fakat şirketin modellerinin yanı sıra kendisini sevdiren bir diğer yanı daha bulunuyor. Bu da OnePlus'ın ürünlerini piyasaya sürdükten sonra sunduğu geliştirici desteği.

OnePlus, planlandığı şekilde kernel kaynak kodlarını paylaşmasıyla birçok geliştiricinin takdirini topladı. Şirket ayrıca ömrünü tamamlamış ürünleri için de özel ROM'ları desteklemeye başlamıştı. Bu da OnePlus cihazlarının ömürlerini tamamlamalarına rağmen hâlâ bir şekilde kullanılabilir olmasını sağlıyordu.

OnePlus 6 serisine Linux kernel desteği geliyor:

İşte bugün bunun yeni bir örneğiyle karşılaştık. Bundan üç sene önce piyasaya sürülen OnePlus 6 ve 6T, yakın bir zamanda Linux kerneline kavuşabilir. Bunu başarmak üzere çalışmalarına devam eden Caleb Connolly isimli bağımsız bir geliştirici, çalışmaları sonucunda postmarketOS'u her iki akıllı telefonda da çalıştırmayı başardı.

Qualcomm Snapdragon 845 ile çalışan her iki cihaz da sahip olduğu işlemci sayesinde Linux desteğine hâlihazırda sahipti. Bu sayede cihazdaki Bluetooth, Wi-Fi ve 3D Acceleration özellikleri Caleb'in şu anda bulunduğu aşamada sorunsuz bir şekilde çalıştı. Hatta kullanıcılar, Caleb'in geliştirdiği özel yükleyici sayesinde telefonlarını hem Android hem de postmarketOS ile kullanabilme şansına da sahip oldu.

OnePlus 6T, 2019 yılında Windows 10 ARM sürümüyle de çalıştırılmıştı. Yine bağımsız bir geliştirici tarafından yapılan bu proje çok ilgi çekememiş olsa da fazlasıyla başarılıydı. Geliştirici, OnePlus 6T'ye yüklü olan Windows 10 ARM platformunda Call of Duty: Modern Warfare'ı çalıştırmayı başarmıştı.