OnePlus, 2018 Cihazlarında Open Beta Programını Sonlandırdı

OnePlus, 2018 yılının amiral gemileri OnePlus 6 ve OnePlus 6T için Open Beta adlı programının sonlandırıldığını duyurdu. Bu durum, iki telefon için de güncellemelerin durdurulduğu anlamına gelmiyor. OnePlus, her cihazı için en az 2 yıllık yazılım güncellemesi desteği sunuyor.

Bu ayın başında yayınlanan Open Beta 6 güncellemesi, OnePlus'ın 2018'deki amiral gemileri OnePlus 6 ve OnePlus 6T için yayınlanan son Open Beta güncellemesi oldu. OnePlus, bu iki cihaz için yapılan Open Beta güncellemelerinin sonlandırıldığını duyurdu. Stabil sürüme geri dönüş seçeneği bulunsa da bunun telefonunuza zarar verebileceği söyleniyor.

Elbette bu açıklama, iki telefonun bir daha güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor. OnePlus, tüm cihazları için en az 2 senelik yazılım güncellemesi sözü veriyor ve genellikle bu 2 senelik süreyi de aşıyor. OnePlus 6'nın çıkışının ikinci yıl dönümü önümüzdeki ay ancak OnePlus 6T'nin ikinci yılı kasım ayında dolacak. Bu durumda en azından bu sonbahara kadar yazılım güncellemesi gelmesini bekleyebiliriz.

Cihazınızı yedeklemeniz öneriliyor:

OnePlus 6 ya da 6T cihazında Open Beta sürümünü kullananlar, muhtemelen yakın zamanda stabil sürümlere geçmek isteyecektir çünkü bu yeniden güncelleme alabilmenin yolu olarak görülüyor. Bunun için telefon modelinize uygun geri dönüş paketini indirmeli, bunu telefonunuzun kök (root) dizinine taşımalı ve bu paketi sistem güncellemeleri panelindeki seçenekle birlikte manuel olarak yüklemelisiniz.

Bunun için aynı zamanda cihazınızın yedeğini almalısınız çünkü işlem bilgilerinizi silecektir. OnePlus, bu işlem için OnePlus Switch'in kullanılmasını tavsiye ediyor ancak buna rağmen cihazınızın yedeğini başka bir yere USB OTG, ağ depolaması ya da varsa MTP yoluyla transfer etmeniz gerekiyor.

OnePlus, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen OnePlus 8 ve 8 Pro amiral gemilerini tanıtmıştı. Yeni telefonların tanıtımı, "Eski OnePlus cihazlarının yazılım desteği kesilecek mi?" sorularına neden olmuştu. Şirket, akıllardaki bu soruyu önemli ölçüde ortadan kaldıracak bir adım atmıştı. Piyasadaki Android cihaz üreticileri arasında en başarılı yazılım desteği sunan firmalardan biri olduğu düşünülen OnePlus, son olarak OnePlus 7 ve 7 Pro cihazları için OxygenOS Open Beta 12’yi kullanıma sundu.