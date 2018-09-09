OnePlus şirketinin en yeni telefonu OnePlus 6 için yeni bir Android test sürümü getirildi.

Essential Phone ve Google Pixel serisinden sonra, OnePlus 6 da Android Pie sürümünü alıyor. Ancak Beta versiyon olarak kullanılabilen sürümde, bazı hataların varlığı da gözden kaçmıyor.

OnePlus ekibi, cihaza Beta 1 sürümü ile test etmek için Android Pie güncellemesini getirmişti. Ardından gelen Beta 2 versiyonuyla da oluşan hataların düzetlildiği söyleniyor.

Beta 2 güncellemesi ile:

Optimize edilmiş arka plan güç tüketimi

Cepte veya çantada taşırken kazara dokunuşları azaltacak cep modu.

Optimize edilmiş kullanıcı arayüzü

Ön kamera için daha yüksek görüntü kalitesi

Doğrulama kodları ile geliştirilmiş, aradığınızı daha hızlı bulmayı sağlayan yapay zeka gibi uygulamalar getirildi.

Eski sürümdeki hataların birçoğu düzeltilmiş olsa da hiçbir hatanın olmadığı söylenemez. Bu güncelleme ile de kullanıcılar, Google Pay sistemi gibi bazı uygulamaların çalışmaması sorunu yaşıyorlar.

Yeni Beta Sürümü

Ayrıca eğer OnePlus 6 için daha önceden root yetkisi almış iseniz bu güncelleme ile kaybedeceğiniz için tekrar root yapmanız gerekeceğini de belirtmiş olalım.