  • OnePlus'ın Ekran Sorununu Çözecek OTA Güncellemesi Geldi

OnePlus 6'nın Ekran Titreme Sorununu Çözecek OTA Güncellemesi Geldi

1 dk okuma süresi
4
3
0
0
0
Ekran titremesi sorununu çözmesi için getirilen yeni güncelleme, OnePlus 6'lara beraberinde yeni özellikler de getirdi. Sorunu ortadan kaldırmayı başaran güncelleme ile kameraya da HDR mod özelliği getirildi.

OnePlus 6 kullanıcılarının birkaç hafta önce başlayan şikayetleri üzerine şirket, ekrandaki titreme sorununa çözüm getirdi. Sorunu çözmeye söz veren ve yeni bir güncelleme getireceğini duyuran OnePlus, sözünü tuttu.
İLGİLİ HABER

OnePlus 6'nın Ekranındaki Titreme Sorununa Çözüm Bulundu

Gün ışığında ekran titremesi sorununu çözecek güncelleme, OnePlus 6 kullanıcıları için yayımlandı. Güncelleme, titreşim sorununu çözmesinin yanı sıra kamera için bazı optimizasyonlar ve geliştirmeler de sundu.

OnePlus’ın getirdiği optimizasyon ve iyileştirmeler ise şunlar:

  • OxygenOS 5.1.11 kamera için geliştirilmiş HDR modu
  • Optimize ağ bağlantısı
  • Wi-Fi bağlantısı için optimize edilmiş sabitlik
  • Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
  • Pin (Ayar> Güvenlik ve kilit> PIN) öğesine dokunmadan pini onaylama
İLGİLİ HABER

Potansiyel Amiral Gemisi Katili OnePlus 6T İçin Beklentiler Neler?

Güncelleme, kullanıcıların beğenisine sunulmaya başladı ancak OTA güncellemesi bugün sınırlı sayıda OnePlus 6 kullanıcısına getirildi. Birkaç gün içerisinde güncelleme, tüm OnePlus 6 cihazlarında kullanıma hazır olacak.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/OnePlus-6-improved-HDR-screen-flickering-fix_id107797
Etiketler: OTA, oneplus 6, OxygenOS
4
3
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
3
0
0
0