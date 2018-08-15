OnePlus'ın Ekran Sorununu Çözecek OTA Güncellemesi Geldi

Ekran titremesi sorununu çözmesi için getirilen yeni güncelleme, OnePlus 6'lara beraberinde yeni özellikler de getirdi. Sorunu ortadan kaldırmayı başaran güncelleme ile kameraya da HDR mod özelliği getirildi.

OnePlus 6 kullanıcılarının birkaç hafta önce başlayan şikayetleri üzerine şirket, ekrandaki titreme sorununa çözüm getirdi. Sorunu çözmeye söz veren ve yeni bir güncelleme getireceğini duyuran OnePlus, sözünü tuttu.

Gün ışığında ekran titremesi sorununu çözecek güncelleme, OnePlus 6 kullanıcıları için yayımlandı. Güncelleme, titreşim sorununu çözmesinin yanı sıra kamera için bazı optimizasyonlar ve geliştirmeler de sundu.

OnePlus’ın getirdiği optimizasyon ve iyileştirmeler ise şunlar:

OxygenOS 5.1.11 kamera için geliştirilmiş HDR modu

Optimize ağ bağlantısı

Wi-Fi bağlantısı için optimize edilmiş sabitlik

Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

Pin (Ayar> Güvenlik ve kilit> PIN) öğesine dokunmadan pini onaylama

Güncelleme, kullanıcıların beğenisine sunulmaya başladı ancak OTA güncellemesi bugün sınırlı sayıda OnePlus 6 kullanıcısına getirildi. Birkaç gün içerisinde güncelleme, tüm OnePlus 6 cihazlarında kullanıma hazır olacak.