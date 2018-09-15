OnePlus 6'nın Halka Açık Betasının 3. Sürümü Yayınlandı

OnePlus, yurtdışında nispeten uygun fiyatlı telefonlar satmasıyla ve hızlı güncellemeleriyle biliniyor. Yakın zamanda yayınladığı OxygenOS Beta 3 güncellemesi de bunun göstergesi durumunda. Güncelleme, kararlılığın yayında birçok yeniliği de getiriyor.
Yaklaşık 1.5 GB boyutunda olan güncellemenin içeriği şöyle:
Sistem
- Ambient display ile ilgili probemler giderildi
- Yüz tanıma ve parmak izi hızlandırıldı.
- Güç tuşuna yarım saniye basılı tutunca ortaya çıkan menüye Google Asistan atanabilir hale getirildi.
Paralel Uygulamalar
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Paralel uygulamalara yeni uygulama desteği (Telegram, Discord, IMO, Uber, OLA) eklendi.
OnePlus Switch v2.1.0
- Eski cihazda QR kodu ile bağlantı kuramazsanız manuel bağlantı yöntemi eklendi
- Ana ekran, kilit ekranı ve uygulama düzeni dahil olmak üzere uygulama verileri için yedekleme ve kurtarma özellikleri eklendi.
- Hata düzeltmeleri ve eski Android sürümleri için desteğin artırılması
Bilinen Hatalar
- Bazı uygulamalar tam performansıyla çalışmayabilir
- Google Pay aktif değil