OnePlus 6'nın Halka Açık Betasının 3. Sürümü Yayınlandı

OnePlus bir süredir OnePlus 6 için Android 9 Pie tabanlı OxygenOS'i test ediyor. Şimdi de şirket, kararlılığı ve performansı artırmak için iki yeni Open Beta güncellemesi yayınladı.

OnePlus, yurtdışında nispeten uygun fiyatlı telefonlar satmasıyla ve hızlı güncellemeleriyle biliniyor. Yakın zamanda yayınladığı OxygenOS Beta 3 güncellemesi de bunun göstergesi durumunda. Güncelleme, kararlılığın yayında birçok yeniliği de getiriyor. Yaklaşık 1.5 GB boyutunda olan güncellemenin içeriği şöyle: Sistem Ambient display ile ilgili probemler giderildi

Yüz tanıma ve parmak izi hızlandırıldı.

Güç tuşuna yarım saniye basılı tutunca ortaya çıkan menüye Google Asistan atanabilir hale getirildi. İLGİLİ HABER Dünyanın En Pahalı OnePlus 6'sı 19 bin TL'ye Satışa Çıktı Paralel Uygulamalar Paralel uygulamalara yeni uygulama desteği (Telegram, Discord, IMO, Uber, OLA) eklendi. OnePlus Switch v2.1.0 Eski cihazda QR kodu ile bağlantı kuramazsanız manuel bağlantı yöntemi eklendi

Ana ekran, kilit ekranı ve uygulama düzeni dahil olmak üzere uygulama verileri için yedekleme ve kurtarma özellikleri eklendi.

Hata düzeltmeleri ve eski Android sürümleri için desteğin artırılması Bilinen Hatalar Bazı uygulamalar tam performansıyla çalışmayabilir

Google Pay aktif değil

Kaynak : https://beebom.com/oneplus-6-oxygenos-open-beta-3/

 1 0 0 0 0