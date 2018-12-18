OnePlus 6 için OxygenOS Beta 9 Güncellemesini Yayınlandı

Cihazlarını sürekli olarak güncelleyen OnePlus, Android Pie beta testlerini hızlandırmış gibi görünüyor. Şirket, OnePlus 6 için OxygenOS Beta 9 güncellemesini yayınladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bir yandan gelecek yıl piyasaya süreceği akıllı telefonlar üzerinde çalışmalarına devam ederken bir yandan da halihazırda satışa sunmuş olduğu akıllı telefonları geliştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta OnePlus 5 ve OnePlus 5T için Android Pie beta güncellemesini erişime açan şirket, şimdi de OnePlus 6 için OxygenOS beta 9 güncellemesini yayınladı. Güncellemenin kısa süre içinde OnePlus 6T için de yayınlanması bekleniyor.

Aralık 2018 Android güvenlik güncellemelerini de içeren OxygenOS beta 9’un en önemli özelliği, OnePlus Switch’e iPhone’dan veri aktarma özelliği getiriyor olması. Böylece iPhone kullanıcıları OnePlus’a kolaylıkla geçiş yapabilecekler.

Güncelleme ile birlikte bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar için bir geçmiş oluşturulurken, spam mesaj ve çağrıların arayüzü de güncelleniyor. Güncelleme OTA olarak yayınlandığından ayarlara giderek cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz.