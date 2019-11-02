OnePlus 6 ve 6T, OxygenOS 10 Güncellemesini Aldı

Android 10 tabanlı OxygenOS 10 güncellemesinin, OnePlus 7T Pro'nun tanıtıldığı etkinlikle birlikte hangi telefonlara geleceği belli olmuştu. O tarihten itibaren bir ay ve 9 gün sonra beta sürümünün yayınlanmaya başlayacağını söyleyen firma sözünde de duruyor. Kasım ayının başından itibaren güncellemeler yayılmaya başladı.

OnePlus, senenin sonlarına doğru yeni hamleler yaparak başarılarını arttırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda OnePlus 7T Pro'nun da duyurlmasıyla birlikte Android 10 tabanlı olan OxygenOS 10 güncellemesinin de geleceği haberini vermişti. Avrupa'da yer alan kullanıcılardan bazıları dün itibariyle bu güncellemeleri almaya başladıklarını dile getirdiler.

OnePlus 6T kullanıcılarının birçoğu yeni güncellemeyi aldı. Bazı OnePlus 6 kullanıcıları da güncellemeyi indirebildiklerini söylediler. Oxygen Updater'a göre de OnePlus 6'nın da güncellemeyi alacağı doğrulandı.

OxygenOS 10 neler içeriyor:

Oxygen 10 ile birlikte özellikle sistem anlamında yenilikler geliyor. Gelen ilk yenilik sistemin Android 10'a yükseltilmesi oluyor. Ayrıca bu yenilikler yeni bir UI dizaynı, özelleştirilmiş ve genişletilmiş konum izinleri ve ayarlarda yer alan ve hızlı ayarlardaki simgeleri seçmenize olanak sağlayan özelliklerle birlikte geliyor. Tam ekran hareketleri de geliştirilmiş durumda. Geri gitmek için ise ekranın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırma hareketi ekleniyor. Bir önceki uygulamaya geçiş yapmak için ise ekranın sağ ve sol tarafına gezinti çubuğu ekleniyor.

Yeni Game Space özelliği artık daha kolay erişime sahip ve daha iyi bir oyun deneyimi için tüm favori oyunlarınızı tek bir yerde birleştiriyor. Bunlara ek olarak akıllı ekran özelliği konuma ve diğer özelliklere bakarak kendini ayarlıyor. Mesajlar için ise belirli kelimeleri yasaklayabilme özelliği gelmiş durumda.

Güvenlik yama seviyesi güncellemelerde belirtilmiyor. Ekim ayında güvenlikle ilgili güncellemeler gelirken, Kasım ayındaki güncellemeler sistemi daha kararlı hale getirmek üzerine yoğunlaşmış durumda.