OnePlus 6 ve 6T'ye Açık Beta Güncellemeleri Geldi

OnePlus kendi forumunda, 6 ve 6T için açık beta güncellemelerinin geldiğini duyurdu.

OnePlus, OnePlus 6T için Açık Beta 2'yi ve OnePlus 6 için Açık Beta 10'u duyurdu. OnePlus 6T, yaklaşık bir hafta önce Beta 1 güncellemesi almıştı. Bu yüzden bu yeni güncelleme kullanıcılar için beklenmedik bir güncelleme oldu.

Güncellemeler, her iki telefon için de uygulama ve ekran iyileştirmelerinin yanı sıra hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığı geliştirmelerini de içeriyor. Aynı şekilde güncellemeler ile birlikte yalnızca Hindistan'da bulunan kullanıcıların faydalanabileceği bir tür 'arayanı bil' uygulaması test ediliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar arayan numaranın kimliğini öğrenebiliyor.

Eğer güncellemelerden faydalanmak isterseniz; güncelleştirmeler beta olduğu için, her zaman test edilen yenilikler olduğunu, ancak zaman zaman hataların da ortaya çıkabileceğini unutmayın.

Beta güncelleştirmeleri ile gelen yenilikler ise şöyle;

Sistem

Ekran parlaklığı kontrolü için geliştirmeler.

Üçüncü taraf uygulamaları kullanırken, gezinti çubuğu için geliştirilmiş renk uyarlaması.

Genel hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığı iyileştirmeleri

Telefon

Arayan kimliği özelliği. (yalnızca Hindistan için)

Arama Geçmişi için geliştiirilmiş kullanıcı arayüzü.

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