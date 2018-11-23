OnePlus, Black Friday Kapsamında Ekstra Şarj Aleti Veriyor

OnePlus firması son telefonu OnePlus 6T için özel bir Black Friday jesti sunmuş. Sitesindeki bilgilere göre OnePlus 6T, kısıtlı bir süre için ek kablo ve ek şarj aleti ile satılıyor.

Çin devi telefon tedarikçilerinden biri olan OnePlus firmasından ilginç bir Black Friday sunumu var. Bu jeste göre OnePlus 6T'nin bazı setlerine, bir fiyat değişikliği olmadan, toplamda 35$ gibi bir fiyatla satılan Dash Charge adaptörü ve Dash Charge Type-C kablosu kutuya ek olarak verilecek. Setlerinde fiyatları indirmekten ziyade kampanyaları yükselten firma, kitlerine ekstra aksesuarlar koymuş. Firma daha çok çeşitli aksesuarlarında indirime gitmeyi tercih etmiş.

OnePlus 6T Yüksek Güç Seti (High Power Bundle), OnePlus 6T'nin Mirror Black, 6GB RAM/128GB hafızalı versiyonuna, iki Dash Charge adaptörüne, iki Dash Charge Type-C kablosuna ve Type-C/3.5mm jak girişi dönüştürücüsüne sahip. Fiyatı ise 549$ + uluslararası kargo ücreti. Türkiye'ye gönderim maalesef mevcut değil.

OnePlus 6T Çifte Güç Seti (Double Power Bundle) ise OnePlus 6T'nin Mirror Black veya Midnight Black, 8GB RAM/128GB hafızalı versiyonunu ve yine, bahsettiğimiz üzere iki tane Dash Charge adaptörü, iki tane Dash Charge Type-C kablosu ve Type-C/3.5mm jak girişi dönüştürücüsü içeriyor. Fiyatı, 30$ bir oynama ile 579$ + uluslararası kargo ücreti.

Elimizde son olarak OnePlus 6T Yolculuk Seti (On the Road Bundle) var. Bu sette Midnight Black, 8GB RAM/256GB hafızalı versiyon OnePlus 6T, birer tane Dash Charge adaptörü ve Dash Charge Type-C kablosu, Type-C/3.5mm jak girişi dönüştürücüsü ve bunlara ek olarak yolculuk seti adını almasının sebebi olan Dash Charge araba adaptörü bulunuyor. Bu set, Yüksek Güç setine kıyasla 80$ oynayarak 629$ + uluslararası kargo ücretiyle satılıyor.

Bu ürünler Türkiye'ye kargolanmıyor, ama orijinal OnePlus 6 aksesuarları almak isterseniz, onlarda da Black Friday indirimleri mevcut. Araç şarj kiti, yani bir Dash Charge araba adaptörü ve Dash Charge Type-C kablosu, 29.95$'dan 14.95$'e düşmüş. Daha fazla detay isterseniz, OnePlus'ın orijinal sitesinden daha detaylı inceleyebilirsiniz.