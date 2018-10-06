OnePlus 6T Bu Sefer Kılıflarıyla Beraber Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 6T'nin teknik özelliklerinin ortaya çıkmasının ardından, şimdi de OnePlus 6T'ye ait kılıfların görüntüleri yayınlandı.

OnePlus 6T'nin kendisini ve özelliklerini geçen hafta içerisinde tamamen gördük. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise OnePlus 6T'nin kılıflarının oldukça sağlam yapıda olduğu görülmekte. Paylaşılan kılıf fotoğrafları Olixar adlı şirketin ürettiği kılıflar olduğu için, eğer telefonunuza nefes aldıracak bir kılıf istiyorsanız diğer markalara yönelebilirsiniz, tamamen opsiyonel. Hatırlatma olarak: OnePlus 6T, 17 Ekim'de yapılacak bir etkinlikle tanıtılacak.

OnePlus, 6T hakkında en çok merak edilen ekran-içi parmak izi okuyucusu (Screen Unlock olarak adlandırılıyor) gibi özellikleri duyurmuştu. Cihaz ne yazık ki; 3.5mm kulaklık girişine, kablosuz şarj desteğine ve herhangi bir IP sertifikasına (Telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu belirten bir sertifika) sahip değil.

Eğer orijinal kılıf kullanmayı sevenlerdenseniz; OnePlus, 6T için plastik, odun ve karbondan ürettiği bumper kılıflarını piyasaya sürecek. Bunun yanında OnePlus, kumtaşı ve karbondan ürettiği 2 adet korumalı kılıf ve kredi kartı bilgilerinizin çalınmasını engelleyen (radyo frekanslarını geçirmeyen) aynı anda 2 kartın sığabileceği bir kılıf da piyasaya sürecek.

OnePlus 6T, 1080 x 2340 FHD+ çözünürlükte, 19:9 oranında ve 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek. Telefona gücünü verecek olan Snapdragon 845'i ise (modele bağlı olarak) 6GB / 8GB RAM destekleyecek. Telefonun hafızası (modele bağlı olarak) 256 GB olacakken, arkada 2 önde 1 olmak üzere toplam 3 adet kamera OnePlus 6T'de bulunacak. Aynı zamanda, OnePlus 6'da bulunan 3300 mAh kapasiteye sahip bataryanın, OnePlus 6T ile 3700 mAh kapasitesine erişmesi beklenmekte.