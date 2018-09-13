OnePlus 6T'de 3.5 mm Kulaklık Girişi Bulunmayacak

Uzun zamandır kulaklık girişini kaldırmama konusunda ısrarcı olan OnePlus, önümüzdeki ay tanıtacağı son cihazında bu ısrardan vazgeçebilir.

Amiral gemi katili olarak nitelendirilen telefonlarıyla dikkat çeken OnePlus, uzun zamandır vazgeçmediği 3.5 mm kulaklık girişinden vazgeçiyor. OnePlus 6T'de kulaklık girişi maalesef bulunmayacak.

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei'nin yaptığı açıklama, şirketin yeni cihazının kulaklık girişine sahip olmayacağı yönündeydi. Açıklamada her ne kadar OnePlus 6T adı verilmese de OnePlus'ın gelecek cihazının OnePlus 6T olacağı herkes tarafından biliniyor. Pei'nin kulaklık girişini kaldırma konusundaki gerekçesi ise Apple, Razer ve diğer üreticilerle benzerlik taşıyor.

"Kullanıcılarımızın %59'unun bu yıl içerisinde kablosuz kulaklıklara geçiş yaptığını gördük. Bu hamleyi iki yıl önce yapmış olsaydık, kitlemizin büyük kısmı henüz kablosuz kulaklıklara geçiş yapmadığı için onları mutsuz edebilirdik" açıklamasını yapan Pei, aynı zamanda kulaklık girişinin kaldırılmasının cihaza yeni teknolojiler ekleme imkanı sunduğunu da ekledi. Pei, muhtemelen ekrana gömülü parmak izi okuyucu veya daha büyük bataryaya dikkat çekmeye çalıştı.

Şirket yöneticisi kullanıcıların artık buna alıştığını dile getirse de birçok kullanıcı bu durumu hoş karşılamayacaktır. Şunu da belirtmeden geçmeyelim: OnePlus 6T'nin kutusundan 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsü çıkacak; yani şirket, Apple'ın son telefonlarında yaptığı gibi bir girişimde bulunmayacak.