OnePlus 6T, Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcısıyla Gelecek

Özellikle son aylarda adından sıklıkla söz ettiren OnePlus 6T, yayınlanan bir görsel ile çeşitli özelliklerini açığa çıkardı.

Son birkaç haftanın en popüler cihazlarından olan OnePlus 6T, daha öncesinde çeşitli özellikleri ile gündem konusu olmuştu. Şimdi ise cihaza ait yeni bir görsel yayınlandı. Hakkında birçok şey duyduğumuz OnePlus 6T’nin görülen yeni görselinde, cihazın sadece küçük bir bölümüne yer veriliyor.

Üst arka kısmının bulunduğu görselde OnePlus 6 ve OnePlus 6T’nin neredeyse birbiri ile aynı olduğu dikkat çekiyor. Kamera yerleşimi ve flaş bölgesi ile benzerlik kazanan iki cihaz, söz konusu parmak izi tarayıcısı olduğunda birbirinden ayrılıyor. Buradan da anlayabileceğimiz üzere OnePlus 6T, yüksek ihtimalle ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

Buna ek olarak bir de OnePlus 6T’nin bir miktar büyük olduğu göze çarpıyor. Çok büyük bir değişim olmasa da bu durum, ekran boyutunun az da olsa büyümesine olanak tanıyabilir. Öte yandan cihazın üç arka kameralı olacağı iddiaları da yayınlanan resim ile birlikte son bulmuş diyebiliriz. Ekim ayında yaklaşık 550 dolarlık bir etiket fiyatı ile piyasaya sunulması beklenen OnePlus 6T, dolar kurunu hesaba katmayacak olduğumuzda kısmen ideal sayılabilir. Ancak yaklaşık olarak 3500 TL’ye tekabül eden 550 dolar, işin içine bir de vergiler girdiğinde muhtemelen alıp başını gidecektir.