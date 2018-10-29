Merakla beklenen OnePlus 6T, sonunda tanıtıldı. Üstün özellikleriyle dikkat çeken cihaz, her zamanki gibi amiral gemisi katili olmaya aday.

OnePlus, uzun zamandır konuşulan yeni amiral gemisi OnePlus 6T'yi resmen tanıttı. Daha önce edindiğimiz bilgiler doğrultusunda birçok özelliğini zaten bildiğimiz OnePlus 6T, özellikleri ve fiyatıyla çok konuşulacak gibi görünüyor.

6.41 inçlik 2340x1080 çözünürlüğünde ve 19.5:9 en-boy oranında AMOLED ekranla gelen OnePlus 6T, şirketin ilk defa ekrana gömülü parmak izi okuyucu kullandığı telefon olarak öne çıkıyor. "Screen Unlock" adıyla karşımıza çıkan bu teknoloji, OnePlus'ın iddiasına göre dünyanın en hızlısı konumunda.

Tasarım tarafına baktığımızda Oppo ve Vivo'nun son dönemde çıkardığı cihazlarla benzerlik gösteren OnePlus 6T, küçük bir çentiğe ve yine OnePlus'ın iddiasına göre Android telefonlar arasındaki en küçük alt çerçeveye sahip. Cihazın ön ve arka tarafı ise alışık olduğumuz cam materyalden üretilmiş.

16 MP ve 20 MP olmak üzere ikili arka kamera kurulumuna sahip OnePlus 6T'nin ana kamerasının diyafram açıklığı f/1.7 değerinde. OIS teknolojisini barındıran cihazda bir de Nightscape adlı bir gece modu bulunuyor. OnePlus cihazlarının genellikle düşük ışık koşullarında bir tık düşük performans gösterdiği biliniyor, görünen o ki OnePlus bu sorunu da çözmek istiyor.

Ünlü fotoğrafçı Kevin Abosch ile birlikte geliştirilen bir Stüdyo Işığı özelliğine de sahip olan cihaz, en iyi portre fotoğraflarını çekmeyi vadediyor. Cihazın ön kamerası ile ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı.

Gücünü Snapdragon 845 mobil platformundan alan OnePlus 6T, 8 GB'a kadar RAM ve 128/256 GB seviyelerinde depolama seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. 3.700 mAh'lik bir bataryası bulunan cihaz, aynı zamanda Android'in en yeni sürümü olan Android 9 Pie ve OxygenOS arayüzü ile kutudan çıkıyor.

OnePlus'ın daha önce belirttiği gibi, cihazda maalesef bir kulaklık girişi bulunmuyor. Şirket, bunun sebebi olarak ise ekrana gömülü parmak izi okuyucuyu gösterdi. OnePlus 6T'nin fiyatı ise seçtiğiniz RAM ve depolama seçeneklerine göre 549 dolardan 629 dolara kadar çıkıyor.