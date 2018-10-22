OnePlus 6T'nin Kamera Performansını Gösteren Fotoğraf

Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da paylaşılan yeni bir fotoğraf, OnePlus 6T'nin düşük ışık koşullarında ne kadar iyi bir kamera performansı sunduğunu gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, gelecek hafta New York’ta düzenleyeceği lansman etkinliği ile birlikte şirketin en yeni amiral gemisi olan OnePlus 6T’yi tüketicilerin beğenisine sunacak. Cihazla ilgili şu ana kadar pek çok sızıntı gerçekleşmiş olsa de OnePlus 6T’nin OnePlus 6’ya göre nasıl bir geliştirme sunacağı henüz tam olarak bilinmiyor.

Weibo’da paylaşılan yeni bir görsel, OnePlus’ın fotoğraf meziyetlerini ne kadar geliştirdiğini gözler önüne seriyor. Zira iddiaya göre yukarı görmüş olduğunuz fotoğraf, OnePus 6T ile çekildi. Düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafın netliği, doygunluğu ve kontrastı cihazın kamerası ile Apple ve Samsung gibi şirketlerden geri kalmayacağını gösteriyor.

Donanım özellikleri itibari ile OnePlus 6’ya göre çok ciddi iyileştirmeler getirmeyen OnePlus 6T, tasarım noktasında ise klasik çentikli tasarımdan vazgeçerek su damlası çentiğe sahip olacak. Bu sayede OnePlus 6T’nin Android ekosistemindeki en yüksek ekran/gövde oranına sahip cihazlardan biri olması bekleniyor.